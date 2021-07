Ex miembro de EXO, Kris Wu, niega acusaciones de agresión sexual

El ídolo del pop chino, Kris Wu, rechazó haber agredido sexualmente a una adolescente. Wu saltó a la fama como miembro de la banda de chicos de Corea del Sur EXO, y ha acumulado una gran cantidad de lucrativos con conciertos de actuación, modelaje y canto en China desde que dejó el grupo en 2014.

Según información de China Daily, la presunta víctima dijo que la estrella del K-Pop había intentado comprar su silencio con 500.000 RMB (77.100 dólares estadounidenses). En una entrevista del domingo con el portal de noticias chino NetEase, la víctima de 19 años, Du Meizhu, acusó a la estrella del pop de 30 años de violarla cuando tenía 17 años.

También dijo que Kris Wu se había acostado con al menos otras siete chicas menores de 18 años, seduciéndolas con alcohol y promesas de fama. Estos incluyen a dos "que todavía son menores de edad que no quieren que sus vidas sean perturbadas pero desean verlo castigado", dijo Du.

La edad legal para el consentimiento sexual en China es de 14 años. El ídolo chino Kris Wu, quien también tiene la ciudadanía canadiense y creció entre Vancouver y Guangzhou, negó las acusaciones en las redes sociales. A continuación, La Verdad Noticias te comparte la información.

Kris Wu niega acusaciones de agresión sexual

Foto: @kriswu - Instagram oficial de Kris Wu

"Solo conocí a la señorita Du una vez en la reunión de un amigo, no la obligué con el alcohol ... Nunca he 'obligado a mujeres a tener sexo' ni me he involucrado en una 'violación en una cita'", escribió la megaestrella también conocida como Wu Yifan.

El ex miembro de EXO, uno de los grupos de K-Pop más populares, recalcó que no se acuesta con niñas menores de edad. Su estudio dijo que había iniciado acciones legales contra el acusador, quien agregó más detalles a su confesión.

Du le dijo a NetEase que planeaba continuar "con los procedimientos legales". "Mi vida definitivamente se ha arruinado. Aunque solo me he acostado con Wu, el público ha pensado durante mucho tiempo que soy un producto dañado", escribió en una publicación de Weibo con más de 7,3 millones de me gusta.

Du dijo que quiere justicia para las otras víctimas. Ella le dio a Wu un ultimátum para que abandonara la industria del entretenimiento china en 24 horas y se disculpara públicamente con sus víctimas. Las acusaciones desencadenaron una gran solidaridad de las mujeres chinas, y el hashtag de Weibo "las niñas ayudan a las niñas" obtuvo más de 130 millones de visitas el lunes.

Los hashtags "Entrevista de Du Meizhu" y "Du Meizhu exige que Wu Yifan anuncie que abandona la industria del entretenimiento" obtuvieron 1.800 millones y 440 millones de visitas, respectivamente, en la plataforma similar a Twitter.

La marca nacional de cuidado de la piel Kans, la plataforma de transmisión de música Yunting y el fabricante de detergentes domésticos Libai anunciaron que romperían todos los vínculos con Wu. El cantante tiene varios acuerdos publicitarios lucrativos con marcas de lujo extranjeras como Lancome, Louis Vuitton, L'Oreal, Bulgari y Kiehl's.

El movimiento #MeToo de China, impulsado por activistas feministas en 2018, vio caer en desgracia a un puñado de figuras públicas debido a acusaciones de acoso sexual, lo que dio a las mujeres comunes el valor de expresar sus experiencias con agresiones sexuales en línea por primera vez. Sin embargo, a las víctimas les ha resultado difícil buscar justicia a través del opaco sistema legal de China.

¿Qué pasó con Kris Wu?

Después de demandar a la agencia del grupo de K-Pop EXO, SM Entertainment, Kris Wu dejó de ser miembro de la boyband el 14 de mayo de 2014. Actualmente sigue haciendo música en solitario y trabaja como actor en China. Aunque ha ganado muchos reconocimientos, en julio de 2021 enfrenta acusaciones de agresión sexual en su contra.

