Estrellas del K-Pop como RM de BTS adoran la tendencia del Pokémon Bread

✎ᝰ ── ⎙ ���������������������� ──



RM IG STORY



[ENG TRANS]



��: I raid 8 convenience stores

I am requesting 10x more production of choco roll / ghastly



the relaunched pokemon bread is really popular & comes with a sticker. it’s been selling out in Korea#BTS #RM pic.twitter.com/UhFf5uly02