Estrellas de K-Dramas que tuvieron éxito en Hollywood

Con otra estrella de K-Dramas uniéndose al Universo Marvel y un aumento en la popularidad del género a nivel mundial, las estrellas coreanas se están convirtiendo en nombres familiares.

Durante la pandemia, ha habido un fuerte aumento en los espectadores de K-Drama en Occidente, principalmente gracias a Netflix, y los agentes de casting de Hollywood lo han notado. Como tal, no hay escasez de talento para vigilar.

Anteriormente, en La Verdad Noticias informamos que Netflix lanzará más de 20 K-Dramas y películas coreanas originales en 2022. Algunos de los éxitos más recordados son El Juego del Calamar (Squid Game), Estamos Muertos (All of Us Are Dead), Parásitos (Parasite), entre otros más.

Actores de K-Dramas en Hollywood

Park Seo-Joon se unirá a Capitana Marvel 2

El protagonista Park Seo Joon es famoso por sus papeles en K-Dramas como What's Wrong with Secretary Kim, Itaewon Class de Netflix y The Poet Warrior Youth, también protagonizada por V de BTS. La amistad entre los dos, junto con la buena apariencia del actor, lo ha mantenido como uno de los protagonistas surcoreanos masculinos más populares.

El actor de Parasite no es ajeno a las pantallas globales. Hará su debut en Hollywood en Captain Marvel 2: The Marvels el próximo año. Aunque aún no se ha confirmado qué papel interpretará Park Seo-joon, el rumor sobre su elección causó fervor entre los fanáticos el otoño pasado.

Se espera a Bae Doona en Rebel Moon de Zack Synder

La semana pasada, Zack Snyder publicó la lista de actores de Rebel Moon; entre los pesos pesados está Bae Doona. Esta no es la primera incursión de Doona en la ciencia ficción de Hollywood; también protagonizó Cloud Atlas, Jupiter Ascending y Sense8.

El género parece estar donde ella está en casa. A fines del año pasado, protagonizó The Silent Sea de Netflix, junto con Gong Yoo de Train to Busan y Squid Game. Recordemos que Netflix señala que Corea ocupa el segundo lugar de contenido más popular.

Foto: Teo Yoo - Money Game

Teo Yoo protagonizará Past Lives de A24

Con el éxito de Moonlight y Minari, A24 sigue creando diversas historias. Tae Yoo protagoniza Past Lives de A24, programada para finales de este año y el debut como directora de Celine Song, escritora del personal de The Wheel of Time.

Yoo es famoso por sus papeles en Vertigo y Money Game. Yoo, nacido en Alemania, ha protagonizado películas extranjeras de Rusia y Tailandia, y también apareció en Equals, protagonizada por Kristen Stewart y Nicholas Hoult.

Ma Dong-Seok (Don Lee) ya llamó la atención de los Eternals de MCU

Otro miembro de la familia Marvel, el papel destacado de Ma Dong-Seok fue en Train to Busan , posiblemente una de las primeras películas coreanas reconocidas internacionalmente.

Desde entonces, ha recibido llamadas de directores y productores de Hollywood, pero se mantuvo enfocado en su trabajo tanto en películas como en dramas coreanos, lo que lo ha convertido en uno de los actores más exitosos de Corea del Sur.

Eso es hasta Eternals, donde Dong-seok interpreta a Gilgamesh, el más fuerte de los Eternals. Por otra parte, antes informamos que Don Lee de Eternals le da la bienvenida a Park Seo Joon a Marvel.

¿Dónde ver doramas Apps?

Captura de pantalla "Rakuten Viki" - Plataforma con miles de K-Dramas

Puedes ver K-Dramas en Rakuten Viki, Netflix y Kocowa. En los últimos años, Parasite, Minari y Squid Game han dominado el espíritu de la época. Los gigantes globales de transmisión como Netflix están dando un escenario a diversos talentos, y las estrellas coreanas están aprovechando y dando el salto a Hollywood e iluminando la pantalla grande.

