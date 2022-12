Estos son los mejores doramas en Netflix del 2022

El K-Drama o los doramas de Netflix demostraron este 2022 que han sido algunos de sus contenidos mejor recibidos por los usuarios. Su fama comenzó a incrementar desde el año pasado en que se estrenó El Juego del Calamar.

Mientras que este 2022, el dorama que más se destacó fue el de Extraordinary Attorney Woo, una abogada con autismo que incursiona en una gran bufete de abogados de Corea del Sur.

Sin embargo, hay otras series coreanas que se destacan de la plataforma de streaming que también son increíbles historias y cuentan con la actuación de grandes actores coreanos.

Doramas en Netflix en español

A Business Proposal

Este dorama de 12 episodios nos contará la historia de una chica que va a una cita a ciegas en lugar de su amiga que al final se arrepiente de ir. A la cita llega un chico muy atractivo y rico, quien es dueño de una empresa, y va decidido a proponerle matrimonio. ¿Aceptará nuestra protagonista?

All of Us Are Dead

Este dorama tiene una historia diferente, pues nos muestra como unos alumnos de una escuela tienen que sobrevivir a un ataque de zombis mientras también se enamoran y superan los problemas de la adolescencia. Sin embargo, también es una crítica social al sistema educativo de Corea del Sur que es muy exigente.

Thirty-Nine o 39

Una de las más populares en la lista de K-Drama es 39 que muestra la vida de tres amigas que están a punto de llegar a los 40 que tienen distintos problemas. Una no ha encontrado pareja, la otra ya no puede lidiar con su empleo y la tercera solo tiene un reciente problema de salud bastante grave. Así que tendrán que encontrar una forma de hacerle frente.

¿Cuál es el dorama más visto en Netflix?

Es difícil elegir al dorama más visto en Netflix de entre la amplia lista de doramas de su catálogo, pero aquí en La Verdad Noticias te contaremos cuáles son los mejores cinco:

Boys Over Flowers

The World of the Married

Crash Landing on You o Aterrizaje de emergencias en tu corazón

Mr. Sunshine

Goblin

