Estos son los K-Dramas que se podrán ver a partir de junio

El 2021 está por llegar a su medio año transcurrido, y con él se va quedando atrás las terribles controversias en las que se vieron involucradas algunas producciones dramáticas las cuales fueron acusadas de falta de rigor histórico y tergiversación de la cultura coreana.

Por lo que si te dispones a pasar tus ratos libres viendo series coreanas La Verdad Noticias dejará una serie de recomendaciones, las cuales comenzarán a salir desde el mes de junio.

Aquí te presentamos algunos K-Dramas increíbles de diversos géneros próximos a estrenarse, que podrás ver en las distintas plataformas disponibles online.

K-Drama: Hospital Playlist 2

El K-Drama médico más famoso de Corea del Sur, Hospital Playlist, regresa con una segunda temporada. Vuelven las historias de los cinco amigos que ejercen medicina de diversas especialidades, interpretados por Jo Jung Suk, Yoo Yeon Seok, Jung Kyung Ho, Kim Dae Myung y Jeon Mi Do. Fecha de estreno: 17 de junio de 2021

K-Drama: I Know But

I Know But también conocido como Nevertheless, está basado en el webtoon Essential Love Culture de Jung Won. Cuenta el romance de Yoo Na Bi interpretada por la actriz Han So Hee, que no confía en el amor pero que quiere tener una cita y de Park Jae Eon personificado por el talentoso Song Kang, que está cansado de tener citas pero le gusta coquetear. Fecha de estreno: 18 de junio de 2021.

K-Drama: The Devil Judge

Protagonizado por el famoso actor Ji Sung, The Devil Judge cuenta la historia del juez Kang Yo Han que convierte la corte en un reality show para combatir a los criminales.

rotagonizado también por los reconocidos Kim Min Jung, Park Jin Young y Park Gyu Young, el concepto de la trama es enviar un mensaje de cómo se debe hacer justicia. Fecha de estreno: 3 de julio de 2021.

K-Drama: The Seashore Village Chachacha

Protagonizado por el guapo Kim Seon Ho y la bella Shin Min Ah, The Seashore Village Chachacha es una comedia romántica en torno a una dentista inteligente y carismática llamada Yoon Hye Jin, que luego de cometer un error se muda a un pequeño pueblo costero. Conoce a Hong Doo Sik, un talentoso programador de software dedicado a ayudar a los habitantes del pueblo. Fecha de estreno: 28 de agosto.

K-Drama: The Silent Sea

The Silent Sea es una de las producciones dramáticas más esperadas por el elenco de estrellas que participará y por ser un K-Drama de ciencia ficción sobre el espacio exterior.

rotagonizado por Gong Yoo, Bae Doo Na y Lee Joon, cuenta la historia de un grupo de élite con la misión de recolectar muestras en una base abandonada en la luna. Aún no tiene fecha oficial de estreno.

