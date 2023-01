Estos doramas de comida coreana son ideales para ver en pareja

Si tú y tu pareja son amantes de la comida coreana y de los doramas, no hay nada mejor que iniciar el 2023 con un maratón de estos programas de televisión que sin duda les abrirán el apetito. Pero… ¿Ya sabes cuáles son los mejores? Aquí en La Verdad Noticias te lo diremos.

Sweet Muchies

Este dorama se desarrolla en un bistró en el que las personas suelen acudir para sanar sus corazones y dejar ahí toda la tristeza que sienten en su vida, ¿lo mejor?, acompañados de deliciosos platillos que se preparan ahí. También te toparás con un interesante triángulo amoroso.

Oh My Ghost

Si quieres saber de qué trataOh My Ghost, únicamente tendrás que prestarle atención a las palabras “fantasmas”, “platillos” y “amor”. Este dorama lo tiene todo y nos cuenta la historia de una asistente de cocina que es poseída por un fantasma mientras trata de llevarse bien con su jefe, un guapo y talentoso Chef.

Wok of Love

El protagonista de este K-Drama es un reconocido Chef internacional, quien por azares del destino, pierde todo y se ve obligado a comenzar desde cero al trabajar en un restaurante de comida china de su barrio. El amor y los platillos tampoco faltarán.

How Are You Bread

En este dorama actúa nada más y nada menos que Suho de Exo, quien interpreta a un talentosísimo panadero que realiza panes con un pequeño toque de “magia”. ¿Quieres saber qué contiene? Como es de esperarse, quieren robarse el secreto de su receta.

The Perfect Match

El último dorama que te queremos recomendar es The Perfect Match. Ahí, un Chef de muy mal genio, conoce un local en donde preparan los mismos platillos que en su restaurante. Ahora competirán por ver quién es el mejor.

¿Qué comen en los doramas coreanos?

Algunos de los platillos que más suelen comerse en los doramas relacionados con la comida coreana, son el Kimchi, almejas, Bibimbap, Haejangguk, Samgyeopsal, Bungeoppang, Tteokbokki y pollo frito coreano.

¿Cómo se llama la comida callejera coreana?

El Tteokbokki es una de las más típicas comidas coreanas callejeras, una especie de pasteles de arroz aglutinado sobre una salsa picante. Puede ir acompañado de verduras, huevo hervido y pastel de pescado.

