Estilista responde a las disculpas de Irene de Red Velvet ¿No la perdona?

La estilista cuyas acusaciones sobre el comportamiento de Irene, miembro de Red Velvet, llevaron a una disculpa del ídolo, ahora ha escrito una publicación aclarando algunos detalles y pidiendo a los fans que dejen de publicar comentarios maliciosos.

A través de sus historias de Instagram el 23 de octubre, la editora escribió el siguiente mensaje, en el que se refirió a Irene como "C" y a SM Entertainment como "Compañía B".

El pasado 21 de octubre, la estilista subió una publicación de Instagram sobre una celebridad anónima. La publicación describía un encuentro en el que las duras palabras de la celebridad la hicieron llorar y se sintió humillada.

Irene se disculpó por el comportamiento grosero en contra de estilista

La respuesta a la disculpa de Irene

“Ya he sido lastimada y nunca olvidaré el dolor. Sin embargo, quería una disculpa directa de C para proteger mi dignidad como ser humano, y conocí a C junto con los responsables de la Compañía B. Se necesitó algo de coordinación y tiempo para que se llevara a cabo la reunión de ayer.

Después de que subí mi publicación por primera vez, no tomé ninguna medida porque también necesitaba tomar decisiones racionales y sabias en todo momento en preparación para esta situación. La principal razón fue que no quería crear un malentendido mayor, y no quería añadir fuego a la especulación y el caos desenfrenados.

Pensé que no había necesidad de tomar medidas precipitadas porque inmediatamente después del incidente, recibí una disculpa de alguien de la Compañía B que me había contratado a mí y a los gerentes que habían estado allí, y reconocieron su irregularidad.

Nunca he sido estilista del grupo de C. Me encargaron a través de la subcontratación para un trabajo de estilo de un día para una sesión el martes 20 de octubre (me encargaron por primera vez el 5 de octubre. Recibí un correo electrónico oficial al respecto el 6 de octubre y me preparé durante 15 días a pedido de la empresa B y del grupo C).

Red Velvet cancela sus actividades debido a reciente controversia de Irene https://t.co/f7eevQsJoi pic.twitter.com/p9jXF8bTDW — Kpop Replay (@kpop_replay) October 23, 2020

La declaración continúo: "Escribí “alguien se conoció por primera vez” porque C se había olvidado ese día que había trabajado conmigo en un rodaje para cierta revista en 2016 (también lo confirmé ayer cuando nos conocimos) y también porque sus acciones fueron algo que sucedió. no solo a mí, sino también a un editor junior que me estaba ayudando ese día y a un asistente.

Por esa razón, esas dos personas vinieron conmigo a la reunión para pedir disculpas. Hablaron con personas de B Company y C y ambos recibieron una disculpa de C.

Pensé desde el principio que no había necesidad de responder a comentarios maliciosos irreflexivos de los fans de C. Sigo sintiendo lo mismo. La razón por la que todavía no he tomado ninguna medida es que desde que decidí que necesitaba hacer algo al respecto, mi meta y objetivo fundamental ha sido que C prometa que nunca volverá a actuar así con nadie y que lo haga. reunirme conmigo mismo y con los dos miembros de mi equipo y disculparme. Desde que sucedió esto, dejé todo después de recibir la disculpa oficial ayer.

Aunque algunas personas han imaginado y especulado sobre esto, no ha tenido lugar nada como un acuerdo financiero. (Actualmente solo está el trámite de mi sueldo y compensación por gastos por el trabajo de un día del 20 de octubre). Además, la palabra "acuerdo" ni siquiera apareció en la reunión de ayer. Fue una reunión para pedir disculpas, no para llegar a un acuerdo.

Tuve que protegerme hasta el final. En la reunión, solicité una carta de disculpa que incluyera el reconocimiento de las malas acciones por parte de la Compañía B y C, disculpas y la promesa de no cometer tales acciones nuevamente porque no había ninguna razón para que yo continuara siendo atacado indiscriminadamente por personas irreflexivas y No habría más malos entendidos. Esta publicación también será la última vez que exprese mi postura al respecto.

Soy una sola persona He mantenido la ética de mi trabajo en la que creo y siempre hago lo mejor que puedo en cualquier trabajo que me den. También cometo errores, y alguien podría verme como una mala persona y como una buena persona para otra persona. C es el mismo en ese sentido. Pero no pude concluir que este incidente fuera un asunto personal. Actué de esta manera en aras de la recuperación de la difamación y la protección de la dignidad para mí, que completé todo mi trabajo profesional relacionado con mi comisión, y mis colegas que han tenido la misma experiencia que yo.

Voy a trabajar duro para poder de alguna manera superar este dolor y regresar a mi lugar para continuar con mi vida. Además, no reaccionaré ni tomaré ninguna medida relacionada con este incidente. Eso no es por mi bien; es mi último acto de consideración para C, que asistió a esa reunión ayer. Además, si realmente eres un fan de C que se preocupa sinceramente por ella, espero que ya no cruces la línea y te detengas. Esas publicaciones no me lastiman en absoluto y no afectan a C positivamente de ninguna manera.

Finalmente, esperaba en cierto nivel, debido a la magnitud de este incidente, la invasión de mi privacidad y la aparición de rumores de manipulación dramática de los medios, y aunque sé que lo más probable es que no pueda hacer nada para detener eso, sería bueno si te detuvieras ahora. También estoy preparando algo al respecto.

Esta publicación se ha vuelto larga. Desde mi posición, tuve que escribir esto. Personalmente, me disculpo profundamente con el personal de la Compañía B por crear un trabajo agotador.

Finalmente, les pido sinceramente esto a las personas que están leyendo esta publicación. Espero que dejes de escribir publicaciones y artículos especulativos, que terminan causando mayor dolor y daño a todos. Gracias”.

La disculpa de Irene

Aunque la estilista no mencionó a la idol por nombre, la publicación incluía los hashtags "#psycho" y "#monster". Esto generó especulaciones sobre el tema de la publicación, y muchas personas señalaron que esos hashtags son títulos de canciones de Red Velvet y la subunidad compuesta por Irene y Seulgi.

El 22 de octubre, la idol de Red Velvet escribió la siguiente publicación en Instagram. Puedes leer más detalles de la disculpa de Irene en La Verdad Noticias aquí.

"Esta es Irene. Lo siento sinceramente por lastimar al estilista con mi actitud tonta y mis palabras y acciones descuidadas. Llegar a este lugar implicó la ayuda de muchas personas que trabajaron junto a mí, pero mis acciones inmaduras causaron un gran dolor y lo lamento y estoy reflexionando.

He estado mirando hacia el pasado debido a esto, y me he sentido muy avergonzado por mis palabras y acciones faltantes y una vez más siento lo valioso que es el personal. Seré más cauteloso con mis acciones en el futuro para que esto no vuelva a suceder. Lamento sinceramente a los fanáticos que me apoyan y a todos los que se han preocupado por esto".

Te puede interesar: Red Velvet: Irene & Seulgi SUPERARON a Blackpink con el tema “Monster”

¿Qué te parece la respuesta a la disculpa de Irene?, ¿Crees que la idol de Red Velvet logre superar está controversia? Dinos en los comentarios.