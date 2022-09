Este video muestra a Jungkook de BTS cantado en español

El ARMY de Latinoamérica sueña con escuchar a sus idols favoritos cantando en español. Y en esta ocasión, La Verdad Noticias te comparte que lo anterior es posible gracias a un video donde se puede escuchar a Jungkook de BTS cantando en español.

Music Mundial informó que la música rompe todas las barreras del idioma y que un ejemplo de esto es la gran popularidad que tiene el grupo de K-Pop BTS, también conocidos como Bangtan Sonyeondan o Bangtan Boys.

Tomando en cuenta lo anterior, no es sorpresa saber que los miembros como Suga tienen su apodo en español. Este dato fue compartido por el mismo líder de BTS, RM (Kim Namjoon).

Jungkook de BTS cantando en español

Gracias a la tecnología, existen varias formas de recrear las voces de distintos artistas y transformarlas a otro idioma o lenguaje. Este fue el caso con la voz de Jeon Jungkook, el miembro más joven del grupo de K-Pop BTS.

A continuación, te compartimos los comentarios de ARMY sobre la voz de JK en español: “AAAAAHHHHHHHH se escucha tan hermosa su voz , todas las armys nesesitamos una cancion de Jungkook cantando en español”.

Otros ARMYs comentaron: “Desde que vi a BTS me gusto Jungkook, creo que ahora me gusta más xD”, “Nueva necesidad desbloqueada escuchar a Jungkook cantar en español” y “Que locura! Cosa de no poder creer, me encanta! Muy Bueno!!

Te puede interesar: Jungkook de BTS se transforma en vampiro para nuevos teasers

¿Qué tipo de voz es Jungkook?

Foto: Jeon Jung-kook de BTS

Jungkook es el vocalista principal de BTS. Su tipo de voz es Tenor Lírico. Tiene un rango vocal de Eb3/E3 o Eb4/E4, ya que depende del estilo musical y posee 3 octavas. ARMY no pierde la esperanza de escuchar a Golden Maknae o cualquier otro miembro de BTS cantando en español.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram