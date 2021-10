Este miembro de BTS podría aparecer en El Juego del Calamar temporada 2

El director de El Juego del Calamar, Hwang Dong-hyuk, aún no confirmó una temporada 2 en Netflix. Sin embargo, uno de los miembros de BTS, el grupo de K-Pop más famoso a nivel mundial, estaría deseando tener un personaje en Squid Game.

También conocidos como Bangtan Sonyeondan, son una boyband masculina conformada por los siete integrantes Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. De igual forma, Bangtan Boys están representados por el sello HYBE (antes BigHit Entertainment).

Anteriormente, La Verdad Noticias informó que una fotografía despertó rumores y pareció confirmar que Jin de BTS estará en El Juego del Calamar 2. Lo anterior fueron noticias falsas, pero no evitó que se pensara en la posibilidad. Y ahora, nos preguntamos ¿quién es el nuevo miembro de Bangtan Boys que estaría en Squid Game?

¿Qué miembro de BTS estará en Squid Game?

Según información de El Comercio, V (Kim Taehyung) es quien podría formar parte de la segunda temporada de Squid Game. Los fanáticos ARMY saben que Taehyung es un gran actor y lo demostró en el K-Drama Hwarang: The Beginning disponible para ver en Viki.

Los rumores de Tae Tae en Squid Game 2 aumentaron, cuando ARMY recordó que el idol podría estar interesado en el elenco de la serie. Ya que durante el concierto virtual Permission To Dance On Stage, V habría imitado a Oh Il-nam, el anciano con un tumor en el cerebro en Squid Game.

Acerca de la serie El Juego del Calamar

Foto: El Juego del Calamar - Netflix

La serie de Hwang Dong-hyuk es un fenómeno mundial y rápidamente ha provocado reacciones en todo el mundo. Los espectadores quieren una segunda temporada, pero aún no hay fecha de estreno o detalles de producción.

Los fanáticos pueden ver los 9 episodios de El Juego del Calamar en Netflix. ¿Piensas que Kim Taehyung sería un perfecto actor en Squid Game? En otras noticias, te recordamos que la canción "Sweet Night" de Kim Taehyung superó una canción de IU con Suga de BTS.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Annyeong!