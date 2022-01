Estamos muertos; lo nuevo de Netflix para fans de El Juego del Calamar

Cuando El Juego del Calamar (Squid Game) terminó, muchos fanáticos se quedaron preguntándose qué harían con ese tiempo libre. Pero parece que no todo está perdido ya que Netflix acaba de lanzar un nuevo drama de terror surcoreano, llamado Estamos muertos (All Of Us Are Dead).

Las reseñas lo llaman el próximo Squid Game, y sí, realmente parece salvaje. La serie de 12 episodios tiene un gran presupuesto y se basa en el Webtoon Now At Our School de Joo Dong-geun, que se publicó entre 2009 y 2011.

El show de Netflix “Estamos muertos” está ambientado en una escuela secundaria y es una historia sobre la mayoría de edad y drama después de un brote de virus zombie. Aquí está todo lo que necesitas saber sobre la nueva serie de Netflix Estamos muertos, antes de que inevitablemente se dé un atracón de ver todo en maratón.

¿De qué trata All Of Us Are Dead?

Foto: Netflix / All Of Us Are Dead

El drama de terror All Of Us Are Dead trata de un brote de virus zombie en una escuela y se desarrolla en una escuela secundaria en una ciudad suburbana, donde se descubre a un estudiante con síntomas extraños.

Un virus misterioso comienza a propagarse y rápidamente se sale de control, moviéndose más allá de la escuela para filtrarse en cada parte de la ciudad. A medida que más y más personas se infectan, las autoridades declaran el estado de emergencia.

Ponen a la ciudad bajo llave en medio de un evento sin precedentes: la propagación de un virus zombi mortal en una escuela y más allá. Sí, esto suena muy cercano a casa. Un grupo de estudiantes se encuentra en la terrible situación de ver a sus amigos cercanos convertirse en zombis.

Los estudiantes luchan por mantenerse con vida en la escuela, un refugio seguro que ahora se ha convertido en un sangriento campo de batalla. Sin teléfonos, sin comida y sin adultos que los protejan, esperan a que llegue el equipo de rescate. ¿Cómo pueden sobrevivir y salir vivos?

Con peligros acechando en cada esquina, deben unir sus fuerzas en una lucha desesperada por sus vidas. Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que Netflix lanzará más de 20 K-Dramas y películas coreanas originales en 2022.

Tráiler y dónde ver Estamos muertos de Netflix

La serie All Of Us Are Dead está protagonizada por Lee Yoo-mi, a quien quizás reconozcas como el jugador 240 que se ganó todos nuestros corazones en la serie surcoreana de terror El Juego del Calamar.

Al igual que Squid Game, All Of Us Are Dead como espectáculo es una metáfora de algo mucho más profundo en la sociedad. Y resulta que los uniformes escolares son de color verde Squid Game.

Estamos muertos ya está disponible en Netflix y su sinopsis es la siguiente: “Un grupo de estudiantes atrapados en una escuela secundaria y se encuentran en situaciones desesperadas mientras buscan ser rescatados de una invasión de zombis en su escuela”.

