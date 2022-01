“Estamos muertos”: ¿Tendrá segunda temporada?

Esto es lo que se sabe de "Estamos muertos" de Netflix

Netflix estrenó “Estamos muertos”, una nueva serie surcoreana y ante su éxito, los fanáticos se preguntan si habrá una segunda temporada; aunque la plataforma no lo ha confirmado, el final dio camino a una continuación.

Escrita por Chun Sung-il y dirigida por Lee JQ y Kim Nam-Su, la historia está basada en el webtoon “Naver Now at Our School” de Joo Dong-geun.

Estamos muertos Netflix

Netflix lanzo "Estamos muertos" este 28 de enero

La serie “Estamos muertos” de Netflix se estrenó este viernes 28 de enero, y está conformada por doce episodios.

La historia se basa en un grupo de jóvenes atrapados en su escuela, luego de que un virus zombi se propaga.

“Estamos muertos” está protagonizada por los actores Yoon Chan-young, Park Ji-hoo, Cho Yi-hyun, Park Solomon y Yoo In-soo.

Las grabaciones de la nueva producción surcoreana se suspendieron en agosto de 2020 debido a la pandemia de coronavirus, pero se retomaron algunos meses después.

Ante su gran aceptación, los usuarios de la plataforma de streaming, ya se pregunta por la segunda temporada de la serie.

¿Habrá segunda parte de Estamos Muertos?

Netflix no ha confirmado la segunda temporada de "Estamos muertos"

Hasta el momento, Netflix no ha revelado si habrá segunda temporada de la serie “Estamos muertos”, sin embargo por lo visto en el último capítulo la historia podría continuar.

La historia original cuenta con 130 capítulos, por lo que hay suficiente material para una segunda parte o incluso más.

Por el momento, solo queda esperar a la respuesta de Netflix, por lo que se cree que tardará unas semanas, ante la reacción de la audiencia.

Si Netflix confirma una segunda temporada de “Estamos muertos”, lo más probable es que sea lanzada en 2023.

