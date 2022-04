Esta escena de Sejeong y Ahn Hyo Seop en 'A Business Proposal' se hizo VIRAL

¡Advertencia de spoilers! Los internautas reaccionaron a la nueva y candente escena de amor de Sejeong y Ahn Hyo Seop en el Episodio 11 del drama coreano 'A Business Proposal' (Propuesta Laboral).

El 4 de abril, un internauta acudió a un foro de una comunidad en línea y creó una publicación titulada "Tae Moo, escena de la cama con Ha Ri..."

Aquí, el internauta incluyó un videoclip de la escena de amor de Sejeong y Ahn Hyo Seop en el reciente episodio del K-Drama A Business Proposal en Netflix, que había sido tuiteado con la leyenda:

"De ninguna manera, f**k. Chicos, 'A Business Proposal'... De ninguna manera, f**k"

En respuesta a la escena romántica entre Shin Ha Ri (interpretada por Sejeong) y Kang Tae Moo (interpretado por Ahn Hyo Seop) que publicó el canal de YouTube The Swoon, muchos internautas expresaron inesperadamente que pensaban que la escena era incómoda o divertida.

Algunos internautas pensaron que la escena se veía incómoda y comentaron: "Se siente como si los estuviera observando en secreto mientras trabajan diligentemente". Otro agregó: "La actuación y la producción son tan incómodas Lollll".

Un internauta dijo que no pudo ver la escena: "Me gusta mucho este drama, pero no pude ver esta parte…. me dio mucha vergüenza de segunda mano Tae Moo y Ha Ri son principiantes en las citas en el drama, así que trataré de entender".

"¿Qué es esto Lolllll? Ambos son terribles usando sus cuerpos, y la producción fue filmada de manera extraña. Él la levantó de la mesa como si estuviera levantando un paquete de entrega Lolll", opinó otro internauta.

Sejeong y Ahn Hyo Seop en A Business Proposal Ep 11

Aunque muchos espectadores criticaron el ángulo de la escena, la producción en general e incluso la química entre los actores Sejeong y Ahn Hyo Seop. Otros internautas pensaron que la escena era graciosa y comentaron:

"¿Por qué es tan gracioso? Lolllll", "Esto es más divertido que emocionante", "Esto parece una escena de cama que aprendieron a través de lecciones de actuación", "Es tan obvio que ambos están filmando esto por primera vez" y "Honestamente, fue divertido Lolllll".

La Verdad Noticias te recuerda que el drama coreano Propuesta Laboral se estrenó el 4 de abril en Netflix con subtítulos y doblaje en español. Latinoamérica lanzará 2 episodios cada semana de A Business Proposal con Sejeong y Ahn Hyo Seop, hasta llegar al total de 12 episodios.

