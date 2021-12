Escucha un fragmento de Christmas Tree, nueva canción por V de BTS

El vocalista de V de BTS, ha revelado un adelanto de su próxima canción en solitario, 'Christmas Tree'. La canción será parte de la banda sonora oficial de la serie de K-Drama en curso Our Beloved Summer, protagonizada por Choi Woo-shik de Parasite y Kim Da-mi de Itaewon Class.

Christmas Tree de BTS se lanzará en Nochebuena (24 de diciembre) a las 6 pm KST y Netflix también lo estrenará en su plataforma de streaming. El teaser incluye escenas de la serie de televisión, con el personaje de Kim mientras arroja un puñado de pétalos de flores a Choi sentado, quien mira con sorpresa.

Luego, los pétalos caen alrededor de la pareja como un piano y una cuerda instrumental, mientras Choi se inclina para besarla. "Te esperaré", canta Kim Taehyung de BTS en los últimos segundos del clip compartido por el YouTube de 모스트콘텐츠 MOSTCONTENTS.

Acerca de la canción Christmas Tree por BTS V

'Christmas Tree' marcará la tercera aparición de BTS V en la banda sonora de un K-Drama y su segunda contribución en solitario. El año pasado, el cantante cantó la canción 'Sweet Night' para el drama coreano Itaewon Class de Netflix, que fue protagonizado por su gran amigo Park Seo-joon.

La Verdad Noticias te comparte que 'Christmas Tree' será producido por el director musical Nam Hye-seung, quien previamente trabajó en las bandas sonoras originales de éxitos como Goblin (2016), It's Okay To Not Be Okay (2020) y Crash Landing On You (2019).

Foto: HYBE / Kim Taehyung "BTS V"

Según un informe anterior, Nam había trabajado en la canción con V en mente desde las etapas de planificación. Además, el próximo lanzamiento también enfatizará el cálido tono vocal y la habilidad del cantante Kim Taehyung, así como también jugará un papel importante en la serie.

¿Qué canciones ha escrito V de BTS?

“Stigma” - Formó parte del álbum ‘Wings’ de BTS

“Singularity”

“Inner Child” - Incluida en el álbum ‘Map of the Soul: 7 de BTS

“Sweet Night” - Parte de la banda sonora de ‘Itaewon Class’

“Christmas Tree” - Parte de la banda sonora de ‘Our Beloved Summer’

La semana pasada, V mostró una vista previa de lo que parece ser una pista en solitario inédita con una serie de Historias de Instagram, donde canta junto a la pista. Además, cada clip fue subtitulado con una sola letra, uniéndose para deletrear la frase: "Te amo". De igual forma, V de BTS rompe dos récords mundiales Guinness en Instagram.

