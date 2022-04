Escucha el OST 'With you' de Jimin de BTS para el K-Drama 'Our Blues'

Jimin de BTS estrenará el OST 'With you' para el K-Drama Our Blues (Nuestro horizonte azul) este fin de semana. La serie coreana de tvN está protagonizada por Kim Woo Bin, Shin Min Ah, Lee Byung Hun y es una de las más esperadas por los fanáticos de Latinoamérica.

Aunque su lanzamiento en occidente no será igual que en otros países de Asia, se confirmó que el soundtrack de Jimin sí estará disponible para escuchar en línea. Según información del diario El Comercio, ya es posible conocer la hora, fecha de estreno y más detalles de la canción 'With you' de Park Jimin en colaboración con Ha Sung-woon.

La Verdad Noticias te recuerda que BTS hizo un cameo especial en el K-Drama Our Blues creado por Noh Hee-gyoung y Kim Gyu-tae. Todo ocurrió en el primer episodio que se centró en presentar a Choi Han-su, interpretado por Cha Seung-won, y Jung Eun-hui.

¿Cómo se llama el drama de Jimin de BTS?

ARMYs comparten las metas para el OST "With you" de BTS Jimin

El drama coreano donde podrás escuchar el OST de Jimin se llama 'Our Blues' (Nuestro horizonte azul). Tendrá un total de 20 episodios transmitidos los sábados y domingos en tvN desde el 9 de abril al 12 de junio de 2022 (Corea del Sur). Puedes conocer las metas de ARMYs aquí.

Podrás escuchar el OST 'With you' el domingo 24 de abril a las 11:00 pm KST o el 25 de abril para países de Latinoamérica. A continuación, te compartimos un desglose con las fechas y horarios de lanzamiento:

Perú, Colombia, México (CDMX) y Ecuador: 9.00 am del 24 de abril del 2022.

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay y Puerto Rico: 10.00 am del 24 de abril del 2022.

Argentina, Brasil y Uruguay: 11.00 am del 24 de abril del 2022.

Guatemala, Honduras y El Salvador: 8.00 am del 24 de abril del 2022.

España: 4.00 pm del 24 de abril del 2022.

Estreno de Our Blues en Netflix Latinoamérica

El drama coreano Our Blues (Nuestro horizonte azul) llegará a Netflix Latinoamérica el 21 de mayo de 2022. Describen la historia como tal: “El amor es dulce y amargo —y la vida está llena de altibajos— en estas historias sobre un grupo de personas que habitan y trabajan en la ajetreada isla de Jeju”. Jimin de BTS lanzará la canción 'With you' como parte de la banda sonora.

