Episodio 4 de BTS In The Soop 2 muestra a Suga y Jungkook haciendo canciones

El fandom ARMY finalmente podrá echar un vistazo a la unidad “YoonKook”, gracias a la segunda temporada temporada de BTS In The Soop 2. La temporada 2 ha sido declarada como una temporada más entretenida que la anterior, ya que los fanáticos no pueden tener suficiente del perro Jeon Bam, del miembro Jungkook.

Anteriormente, Jungkook de BTS presenta a Jeon Bam. En el episodio 3, Bam mostró su gran interés en ser parte del partido de voleibol de BTS, solo para ser llevado por Hobi. Después de un saludable episodio 3, aquí en La Verdad Noticias tienes todo lo que necesitas saber sobre el episodio 4.

¿Cuándo sale BTS In The Soop 2 Episodio 4?

El episodio 4 de BTS 'In The Soop' 2 se emitirá desde Weverse el 5 de noviembre a las 10 PM KST / 9 AM ET. Consulta el desglose de la hora internacional a continuación:

Hora central: 5 de noviembre, 8 AM, Hora central (CT)

Hora del este: 5 de noviembre a las 9 AM, hora del este (ET)

Hora del Pacífico: 5 de noviembre a las 6 AM, Hora del Pacífico (PT)

Hora europea: 5 de noviembre a las 3 AM, hora de Europa Central (CET)

Hora británica: 5 de noviembre, 1 PM GMT

Hora de la India: 5 de noviembre a las 6.30 PM, hora estándar de la India (IST)

Hora de Filipinas: 5 de noviembre, 9 PM, en Filipinas

Hora de Japón: 5 de noviembre a las 10 PM., en Tokio, Japón

Hora de Australia: 5 de noviembre a las 10:30 PM, hora estándar del centro de Australia (ACST)

Los fans de BTS no pueden esperar por la nueva canción Jungkook y Suga. El episodio 4 de BTS In The Soop 2 será épico, ya que ha provocado un total de 95 minutos de Bangtan Sonyeondan.

En un nuevo día lluvioso, BTS recurre a la terapia artística abandonando sus travesuras habituales al aire libre. Kim Taehyung está canalizando su yo 'Vante' dibujando una nueva obra maestra, mientras que Suga y Jungkook van a hacer su nueva canción.

La vista previa también muestra a los miembros de BTS empapados por la lluvia en basketball sirviendo algunas imágenes y llenando el episodio con risas cordiales. El adelanto también hizo que los fanáticos se entusiasmaran al recibir una canción de JK y Yoongi.

Un fan escribió: "¡YOONKOOK EN SU MANERA DE HACER LA MEJOR SUBUNIDAD!" Otro agregó: '¡Jungkook y Yoongi trabajarán juntos en una canción la próxima semana en BTS In The Soop! ¡No estamos tan preparados para esta canción de Yoonkook!"

En otras noticias, antes informamos que Coldplay y BTS lanzan remix de My Universe producido por Suga. Y ahora, Bangtan Sonyeondan y Colplay estrenaron un nuevo remix con el dueto de música electrónica, Galantis.

¿Cuánto se paga para ver BTS In The Soop?

Foto: HYBE - BTS In The Soop 2

El episodio 4 de BTS In The Soop 2 se puede ver en la aplicación Weverse y esto tiene un costo de 27,99 dólares para la segunda temporada completa. Junto con el episodio principal, los fanáticos también pueden ver las imágenes exclusivas detrás de escena que se lanzarán después de que termine la temporada.

