¿En dónde ver BTS In the Soop gratis?

BIGHIT MUSIC no solo ha producido increíbles videos musicales y álbumes de BTS, también un reality show que a todas las ARMY les encanta. Por ello, si aún no lo has podido ver completo o terminarlo, te contamos cómo hacerlo.

Se trata del reality llamado BTS In the Soop en el que podrán ver a todos los integrantes de la banda de K-Pop: V, Suga, Jungkook, Jin, RM, Jimin y J-Hope y algunas de sus actividades cuando no están sobre un escenario.

Asimismo, este estrenó una segunda parte o temporada el pasado mes de septiembre del 2021. Los episodios se encuentran en la plataforma de streaming Disney Plus.

¿Cuántos episodios hay de BTS In the Soop?

Las dos temporadas del famoso reality show BTS In the Soop nos muestra lo que hacen los integrantes del grupo en un viaje a una hermosa casa en el bosque. Esta tuvo un total de 8 episodios.

Aprovechamos para mostrarte en La Verdad Noticias, que si no cuentas con una cuenta en Disney Plus hay varias páginas gratuitas en las que podrás verlo. Una de ellos es Doramas VIP.

En DoramasFlix también puedes encontrar los episodios del reality, aunque solo cuentan con la primera temporada. Asimismo, algunas páginas de fans de BTS en Facebook o blogs cuentan con los episodios completos.

Encuentra aquí las mejores frases de amor propio que han dicho los integrantes de BTS.

Te puede interesar: BTS VLOG J-Hope: Momentos favoritos de ARMY que no te debes perder

¿Cuánto cuesta rentar la casa de BTS In the Soop?

Casa de In The Soop.

La casa en la que los famosos integrantes de BTS realizaron el del reality show de BTS In the Soop. Esta se encuentra en BTS In the Soop y está disponible para rentar a través de Airbnb.

El precio ronda entre los 7 dólares por noche, sin embargo, el huésped tiene que encontrar cómo llegar y demás gastos (comida, transporte, paseos, etc.) de su estadía.

Se trata de una increíble mansión que tiene sala de karaoke, gimnasio, trampolín y demás comodidades.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: