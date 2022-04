Eligen a Hoyeon Jung para la película de Hollywood 'The Governesses'

La modelo y actriz surcoreana Hoyeon Jung está siendo buscada por todos lados en Hollywood, ya que la estrella se une al elenco de la nueva película del director Joe Talbot 'The Governesses'. Hoyeon ganó fama internacional desde su debut en la serie de Netflix, El Juego del Calamar (Squid Game).

Basada en una novela francesa del mismo nombre de Anne Serre, 'The Governesses' cuenta la historia de tres mujeres "que alteran la casa en la que trabajan, animando las mentes de los niños a su cargo, encendiendo la imaginación de la pareja bohemia que los emplea y abandona sus cargos por aventuras eróticas”, según Deadline.

Anteriormente, La Verdad Noticias informó sobre HoYeon Jung de 'El Juego del Calamar' en nuevo video de The Weeknd titulado “Out of Time”. Los fanáticos disfrutaron ver a la surcoreana junto al artista The Weeknd y el actor estadounidense Jim Carrey dentro del universo Dawn FM (también nombre del álbum musical).

Foto: Hoyeon Jung, estrella de Squid Game

Hoyeon Jung trabajará junto a Lily-Rose Depp y Renate Reinsve. El proyecto 'The Governesses' será producido y distribuido por A24 con el cofinanciamiento de BBC Film. Está previsto que el proyecto comience a rodarse en España próximamente.

Mientras tanto, la actriz surcoreana Hoyeon Jung también participó recientemente en una próxima serie de suspenso de Apple TV+, 'Disclaimer'. A sus 27 años de edad, la estrella del thriller surcoreano El Juego del Calamar sigue ganando fama internacional con cada uno de sus proyectos.

Nacida el 23 de junio de 1994 en Seúl, Corea del Sur, Hoyeon Jung fue llamada “la próxima supermodelo de Corea” y entró en la clasificación “Top 50” por models.com ¿Qué piensas de los nuevos proyectos de Hoyeon en Hollywood?

