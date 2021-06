El nuevo álbum japonés BTS The Best vende más de 1 millón en su primer día

Los envíos de BTS “The Best", el nuevo álbum japonés de la banda de siete integrantes, superaron los 1,1 millones de unidades en su primer día de lanzamiento en el país asiático, según informó Big Hit Entertainment en su cuenta oficial.

El nuevo álbum de 23 canciones incluyó versiones en japonés para éxitos como "Film Out", "Your Eyes Tell", "Crystal Snow", "Fake Love", "Idol" y "On". Estos son sencillos musicales que el grupo de K-Pop ha lanzado durante los últimos cuatro años.

Bangtan Sonyeondan ha construido una sólida base de fans en Japón, también conocidos como J-ARMY. La boyband celebró su octavo aniversario el pasado 13 de junio de 2021 y todas las actividades de FESTA fueron tendencia en redes sociales. La Verdad Noticias antes te compartió rumores, escándalos, canciones y más a continuación.

¿Cuál es su canción más popular en japonés?

Film Out, el sencillo japonés del acto de siete piezas lanzado el 2 de abril, encabezó una lista de sencillos digitales exclusivos en el país tras su lanzamiento y obtuvo más de 10 millones de reproducciones en su primera semana.

La canción también causó sensación en los Estados Unidos, debutando en el puesto 81 en la lista principal de sencillos de Billboard para convertirse en la primera canción japonesa del grupo en llegar al Hot 100.

La canción "Film Out" se hizo a través de una colaboración con la banda de rock japonesa Back Number, y la estrella del K-Pop Jungkook contribuyó con su talento para componer la música. También es la banda sonora principal de la película japonesa "Signal".

¿Cuándo es el comeback de BTS en 2021?

(Foto: Big Hit ) Nuevo álbum japonés The Best

El comeback de Bangtan Sonyeondan en 2021 se programó para el próximo 9 de julio. Las pre-ventas comenzaron el pasado 13 de junio y esta fecha comparte el aniversario de la boyband.

BTS está listo para lanzar un nuevo álbum físico de su último éxito de Billboard "Butter" el próximo mes. El nuevo álbum incluirá el número de verano, así como una nueva pista, según la agencia Big Hit Music.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu.