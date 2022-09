El nuevo K-Drama de Park Seo Joon “Gyeongseong Creature” anuncia más elenco

Se confirmó en enero de 2022 que Park Seo Joon y Han So Hee protagonizarán el drama coreano Gyeongseong Creature y la filmación comenzó oficialmente. Sigue leyendo La Verdad Noticias para conocer detalles del elenco.

Park Seo Joon interpretará a Jang Tae Sang, el hombre más rico de Gyeongseong y propietario de la casa de empeño Golden Jade House, que tiene una perspicacia natural y sabe cómo arreglárselas en el mundo. Su personalidad sociable también lo convierte en una figura muy conocida a través de Bukchon.

Han So Hee asumirá el papel de Yun Chae Ok, que busca personas desaparecidas. Desde que era joven, aprendió a arreglárselas en la vida con su padre mientras viajaban por Manchuria y Shanghái. Habiendo sobrevivido a situaciones terribles, Yun Chae Ok es experto en trabajar con pistolas, cuchillos y todo tipo de maquinaria.

Foto: Soompi / Park Seo Joon, Han So Hee y más actores.

El 28 de septiembre, se anunció que otros actores coreanos talentosos también se han unido a Park Seo Joon y Han So Hee como miembros secundarios del reparto.

En primer lugar, la actriz Claudia Kim, que continúa su paso mundial a través de la película “Avengers: Age of Ultron” y la serie de Netflix “Marco Polo”, asumirá el papel de Maeda, la amante de la poderosa familia que tiene el control. sobre el área de Gyeongseong.

Maeda, que tiene una cara de póquer inquebrantable, se enreda en un caso de desapariciones en serie, creando tensión en la historia del K-Drama.

La actriz Kim Hae Sook, quien recibió mucho amor por sus grandes habilidades de actuación en dramas como “Inspector Koo” y la serie “Hospital Playlist”, interpretará a Nawol Daek, la mayordoma de Golden Jade House, y mostrará su presencia como una firme partidaria de Jang Tae Sang.

Jo Han Chul, quien mostró su habilidad para interpretar a varios personajes en los dramas “Hometown Cha-Cha-Cha” y “Vincenzo”, agrega más peso a la historia al transformarse en Yun Joong Won, el padre de Yun Chae Ok, quien está investigando más a fondo en el caso de las personas desaparecidas para encontrar a su esposa que desapareció hace 10 años.

Wi Ha Joon, quien impresionó a los espectadores globales a través de “Squid Game”, asumirá el papel de Gwon Jun Taek, un soldado independiente y el mejor amigo de Jang Tae Sang. Gwon Jun Taek se une a Jang Tae Sang en un peligroso viaje para salvar a su colega desaparecido.

Te puede interesar: Park Seo Joon habla sobre unirse al MCU y su amistad con V de BTS

Ambientada en los tiempos oscuros de la primavera de 1945, “Gyeongseong Creature” es un thriller sobre dos adultos jóvenes que se enfrentan a una criatura y luchan por sobrevivir. Será escrito por Kang Eun Kyung de la serie “Dr. Romantic” y dirigido por Jung Dong Yoon de “Stove League”.

"Gyeongseong Creature" está programado para estrenarse en 2023 a través de Netflix. ¡Estén atentos para más actualizaciones! Por otra parte, antes informamos sobre el nuevo reality show Youth MT con estrellas de K-Dramas como Park Seo Joon, Ji Chang Wook, Park Bo Gum y más.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram