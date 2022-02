El inolvidable día de San Valentín que BTS celebró con el ARMY

El 14 de febrero en todo el mundo se celebra el Día de San Valentín, una fecha en la que se conmemora al amor y la amistad de diferentes maneras.

Y en la que también, si eres parte de ARMY, seguro aprovecharas para recordar aquel momento en el que BTS compartió una transmisión en vivo para festejar con el fandom, meses antes de su debut como grupo.

Inolvidable Día de San Valentín con BTS

En una transmisión, los integrantes compartieron su día de San Valentín en aquel entonces

Aunque en México el 14 de febrero o San Valentín es una fecha dedicada para los amigos y las parejas, en Corea del Sur las cosas son diferentes.

En aquella nación únicamente se dedica el festejo a las relaciones amorosas y, entre las personas, para mostrar el interés, se comparten regalos de todo tipo, entre ellos chocolates.

Fue así como, la noche del 14 de febrero del 2013, horario surcoreano, Jimin y Jungkook de la banda BTS decidieron sentarse frente a las cámaras unos minutos para platicar con sus admiradores sobre lo que habían hecho aquel día y cómo la pasaron en la festividad de Cupido.

El día que Jimin de BTS tocó el corazón de ARMY en pleno 14 de febrero

Incluso antes de debutar, los Bangtan Sonyeondan ya tenían una agenda bastante apretada, y su rutina se basaba en constantes entrenamientos, preparación física, cuidado personal, entre otras diligencias como ir a la escuela, tal y como lo mostraron en este streaming.

Jimin de BTS comentó algo que todo el corazón de los espectadores en pleno 14 de febrero: "Hoy es San Valentín, pero en nuestra escuela, era la fecha de nuestra ceremonia de graduación... No me gustó la escuela este día, no recibí ningún chocolate."

El Golden Maknae, en contraste, presumió que él tuvo un poco más de suerte con los obsequios y se mostró entusiasta: "Pero nosotros recibimos chocolates, obtuve dos.."

Jimin, finalmente, reveló quién fue la persona que tuvo aquel tierno detalle del 14 de febrero y, como siempre, el idol de BTS intentó ver el lado positivo de las cosas:

"Yo recibí uno... Recibí chocolates del personal femenino de la compañía pero sólo obtuve uno... Pero estoy satisfecho con uno. Estamos en una dieta de todas formas, así que... Gané mucho peso en el Año Nuevo Lunar y estoy en proceso de perder peso ahora".

