El grupo de K-Pop Red Velvet anuncia fecha de comeback

Red Velvet, uno de los grupos de chicas más codiciados de la música pop coreana, está listo para hacer un regreso oficial el 16 de agosto con un nuevo álbum, después de casi dos años de pausa.

El grupo de K-Pop femenino de cinco miembros está programado para lanzar su próximo álbum "Queendom" la próxima semana. La girlband dio a conocer este anuncio el 2 de agosto en una publicación de Twitter.

La publicación teaser estuvo acompañada por un logo brillante de "Queendom", el sexto mini-álbum del grupo. Los fanáticos inmediatamente acudieron al Twitter oficial del grupo Red Velvet para celebrar el comeback musical. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más información.

Anuncio del comeback y reacción del fandom ReVeluv

"Por favor. Irene se apoya en el hueco del cuello de Seulgi, luego Joy se agacha para tener la misma altura que Irene, luego Yeri casi cubre a Wendy POR FAVOR, extrañaba mucho a mis chicas… estoy muy feliz de que hayan vuelto ”, comentó un ReVeluv.

“¡Muchachos del 16 de agosto guarden la fecha!”, agregó otro fanático del grupo de K-Pop repreentado por la agencia S.M. Entertainment. El lanzamiento de "Queendom" se produce después de la celebración del grupo de su séptimo aniversario en la industria de la música el 1 de agosto, según Koreaboo.

Red Velvet habla sobre experiencias de su debut

Foto: VLive - Las idols hablan con su fandom ReVeluv

Para conmemorar su debut en 2014, el grupo se sincera sobre su próximo debut durante una transmisión en vivo a través de la aplicación de transmisión de Corea del Sur, Naver V, en la que los miembros contaron sus experiencias desde su debut.

“Fui aprendiz durante siete años. En ese entonces, el tiempo se movía lentamente, pero ahora pasa muy rápido. Es una sensación nueva, porque el tiempo pasó más rápido de lo que podría haber imaginado. He estado en esta compañía durante 14 años", dijo Kang Seulgi, más conocida popularmente como Seulgi, en la transmisión citada por Soompi.

Kim Yeri o Yeri, la integrante más joven del grupo, también notaron lo rápido que pasó el tiempo desde que comenzó a actuar con el grupo. “Debuté a los 17 años y ahora tengo 23. No puedo creerlo. Creo que la gente que me rodea tampoco puede creerlo. Siempre se sintió como una edad tan lejana, por lo que se siente muy nuevo", comentó.

Red Velvet lanzó su último álbum, "The ReVe Festival Finale" y la canción principal, "Psycho" en diciembre de 2019. Desde entonces, el grupo se tomó un descanso cuando uno de sus miembros, Shon Seung Wan, también conocida como Wendy, sostuvo una lesión durante un ensayo antes de su aparición en el evento anual “Gayo Daejun” de la emisora surcoreana SBS.

Según Billboard, Wendy de Red Velvet se lesionó en la grabación de un programa, luego fue trasladada de urgencia al hospital y le diagnosticaron fracturas en la pelvis, la muñeca y lesiones en la cara. Desde su debut en 2014, el grupo ha lanzado muchos éxitos, incluidos "Happiness", "Moonlight Melody" y "You Better Know".

