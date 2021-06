El ex ídolo de EXO Huang Zitao explota contra fanáticos

Huang Zitao, ex miembro de EXO, se cansó de los ataques de fanáticos y habló en su contra. Esto provocó duras reacciones en redes sociales y un debate sobre la actitud del famoso. La Verdad Noticias te comparte los detalles a continuación.

Cuando el estudio de producción de la estrella publicó imágenes de una nueva sesión de fotos, los fanáticos no estaban satisfechos. Varios fans escribieron críticas en redes sociales sobre el estilo de la sesión, los retoques digitales, e incluso sobre la publicación.

El ex integrante de EXO ahora es víctima de ataques en redes sociales, pero las cosas se salieron de control con una reciente respuesta en Weibo. Por otra parte, te recordamos que idols de WayV consiguieron exponer a sasaengs que acechaban su locación y un "sasaeng" se refiere a un fan obsesivo.

Tao de EXO reacciona a las críticas

Huang Zitao comparte su primera respuesta con fanáticos

“Todo aquí lo decidí yo. No estoy muy interesado en el estilo y la apariencia, pero estoy agradecido con la marca por el atuendo. Soy demasiado vago para tomar fotografías", escribió Huang Zitao.

“¿Qué importará publicarlos antes o después? Cambiar de ropa cada vez es muy molesto y tampoco significa mucho", agregó Tao. Sin embargo, ese no fue el final. Horas más tarde, el idol volvió a publicar, explicando que se cancelarían todas las sesiones de fotos previas al evento para generar publicidad.

“Realmente no me gusta filmar este tipo de cosas ahora. Las imágenes naturales están bien ... a partir de hoy, se detendrá. Tampoco me gustan las fotos de revistas, así que también se detendrán. Gracias", escribió el ex miembro de EXO-M.

Estrellas de china han sufrido acoso en línea:

(Foto: The Untamed) Wang Yibo y Xiao Zhan

Se ha vuelto normal en el mundo del entretenimiento chino, usar sesiones de fotos como una herramienta para generar entusiasmo antes de los eventos y lanzamientos de los artistas. Pero no siempre se puede darle gusto a todos.

Al mismo tiempo, los organismos oficiales han tomado medidas enérgicas contra la cultura de los fanáticos "demasiado entusiastas". Un ejemplo es la repentina cancelación del gran éxito “Youth With You 3”, mismo que dejó a los fanáticos llorando por las consecuencias.

Además, el ídolo Xiao Zhan (protagonista en The Untamed de Netflix) acaba de ganar miles en una demanda por los comentarios en línea de un fan. En este caso, Huang Zitao de EXO se encontró atrapado en un fuego cruzado. Sus fans lo aman, pero no les gustó el trabajo que publicó.

Ellos arremetieron contra su estudio de producción, mientras también apoyaban al propio Huang. La situación innecesaria llegó a un punto crítico, cuando el ídolo regresó a Weibo para una publicación más enojada, sin dejar lugar para preguntas.

Huang Zitao arremete contra fanáticos

“Déjenme ser franco. Presto atención a la realidad. Me escucho a mi mismo. Nunca escuché las sugerencias de los fans. No sé cuándo comenzó esta tendencia, de tomar fotografías mejores y más rápidas. Tan llamativo", escribió el famoso Z Tao.

“¿Por qué gritarles a mis empleados si tienen una opinión sobre la ropa y los peinados que yo mismo decidí? ¿Crees que me puedes influir? Si te gusta la gente llamativa, entonces no te agradaré. Ve a buscar a alguien que se tome fotos todos los días. Encuentra a alguien que escuche tu opinión. Es inútil para mí, ¿de acuerdo?”, agregó.

“No lo estás entendiendo y me estás haciendo decirlo sin rodeos. Tienes tiempo para escribir críticas y gritarle a la gente, ¿por qué no llamas a tu familia, vas a clase, vas a trabajar?”, concluyó Huang Zitao.

¿Qué opinan los fanáticos de Tao?

La opinión de Huang Zitao dividió a sus fanáticos

En Weibo, algunos fanáticos apoyaron a su ídolo diciendo lo que pensaba, mientras que otros lo reprendieron. “Todo bien”, escribió uno."¡Él puede hacer lo que quiera!", "¿Quién quiere controlarte?", preguntó un fan herido. "Lloramos en medio de la noche para apoyarte". "Acabas de disolver el estudio y el club de fans", dice el comentario principal.

Ya sea que estés de acuerdo o en desacuerdo con la decisión de Huang Zitao, muchos sintieron que el ex idol del K-Pop parecía cansado y enojado. ¿Qué opinas sobre la respuesta de Tao?

