El día que Jin de BTS quiso festejar su primer San Valentín pero todo salió mal

El idol surcoreano recordó lo mal que le salió la sorpresa que tenía preparada para San Valentín/Foto: Voi

Jin de BTS recordó la primera vez que festejó el Día de San Valentín y cómo las cosas no salieron como esperaba. El idol conocido como "Worldwide Handsome" contó en una entrevista en 2014, cómo fue la primera vez que celebró el Día del Amor y la Amistad.

Aunque tradicionalmente en Corea del Sur el 14 de febrero las mujeres son las que le envían cartas o chocolates a sus parejas o al hombre que desean conquistar, Jin quiso darle una sorpresa a una de las mujeres más importantes de su vida: su mamá.

En La Verdad Noticias te informamos que hace unas semanas Jin de BTS le regaló unas fresas a su hermano y cuñada embarazada; por lo que sin duda ARMY sabe que Seokjin es una persona detallista desde que era joven.

¿Qué le ocurrió a Jin de BTS en San Valentín?

El idol no pudo preparar el chocolate que era el regalo para su mamá/Foto: Pinterest

El intérprete de “Epiphany” hace algunos ayeres intentó hacer un chocolate para su mamá, uno de los regalos más tradicionales para este día. Sin embargo, derritió una gran cantidad de esta golosina, pero se le terminó quemando todo. Por lo que en lugar de hacer feliz a su mamá y sorprenderla, terminó haciéndola enojar.

La anécdota del cantante enterneció a más de una, pero también le rompió el corazón al ARMY, ya que se imaginaron lo mal que se sintió el BangTan Boy cuando las cosas no salieron muy bien en San Valentín.

Durante este 2022, Jin de BTS publicó unas fotos para conmemorar el 14 de febrero, donde conquistó a sus seguidores de Instagram con su look de “príncipe”.

¿Jin de BTS tiene novia?

Kim Seok-jin nunca ha presentado a una pareja de manera formal desde que inició su carrera/Foto: Soompi

No, el idol Jin de BTS no tiene novia actualmente; y parece que no ha tenido pareja oficial desde que comenzó su carrera artística. El cantante de 29 años de edad se ha enfocado en su faceta profesional, aunque ha revelado que sí le gustaría casarse y tener hijos en algunos años, por lo que la persona que logre enamorar al idol seguramente recibirá grandes detalles por parte de Jin.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!