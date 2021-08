El cumpleaños de Jungkook rompió récords por la celebración de ARMY

En Corea del Sur ya es 1 de septiembre y ARMY lo sabe. Un día como hoy nació Jeon Jung-kook, quien también es el miembro más joven del grupo de K-Pop masculino BTS (Bangtan Sonyeondan). Y ahora, gracias a los proyectos de fanáticos para celebrar el cumpleaños de Jungkook, fue que el maknae rompió un nuevo récord.

Jungkook de BTS se convirtió en el primer ídolo coreano en tener dos canciones en solitario, "Still With You" y "Euphoria", superando los 500 mil Shazam. El cantante también dio a conocer su impacto mundial al convertirse en el primer cantante coreano en aparecer en varias ciudades europeas de renombre.

El cumpleaños del cantante nominado al Grammy de 24 años también hizo que los fanáticos donaran a organizaciones benéficas y promocionaran su nombre en todos los rincones del mundo. La Verdad Noticias te recuerda que Jungkook quedó cautivado por una ARMY y también te comparte más detalles de su cumpleaños a continuación.

Proyectos de ARMY para el cumpleaños de Jungkook

Jungkook en portadas de revistas por su cumpleaños

Para celebrar el cumpleaños de Kookie, varias bases de fans se acercaron para contribuir a diversas causas sociales. La base de fans de Jungkook en Japón anunció: "(Donación) Nosotros, Jungkook Japón, donaremos 450.000 (JPY) bajo el nombre de Jeon Jungkook al proyecto Kamonohashi (@kamonohashiprj), una OSFL certificada en Japón, en el cumpleaños de Jungkook".

Otro fan señaló: "El club de fans más grande de Jungkook en China, @Jungkook__China donó un total de 70.000 yuanes (alrededor de 12,7 millones de wones) a 7 organizaciones benéficas en nombre de 'Jeon Jung-guk' para su cumpleaños".

Jungkook de BTS en portada Billboard 2021

Jungkook de BTS rompe nuevo récord al ser el único ídolo coreano que ha sido promovido en la catedral Duomo Di Milano de Italia. También es el primer artista en aparecer simultáneamente en las revistas de moda más importantes de Corea: VOGUE, ELLE, COSMOPOLITAN, Marie Claire y Harper's Bazaar.

¿Qué es el Jungkook Day?

El cumpleaños de Jungkook es diferente del Jungkook Day

No, no es el cumpleaños de Jungkook. Sin embargo, hay una dulce historia detrás de esto y se basa en el BTS Season Greetings Package 2018, donde escribió un memorando el 9 de enero, un día en el que los fanáticos pueden dejar dulces mensajes en Internet. Jungkook nació un 1 de septiembre de 1997 y Jungkook Day es el reverso de eso.

Jungkook acude a Weverse antes de su cumpleaños

Jungkook también 'llegó a casa' justo antes de su cumpleaños. El cantante de 'My Time' acudió a la plataforma de Weverse para pedirle a ARMY que le dejara mensajes. El artista charter de Billboard escribió: “ARMY, lo estás haciendo bien, ¿verdad? Todos, pronto es mi cumpleaños ..! Si por casualidad tienes algo que quieras decirme, ¡déjalo aquí! (como la letra de una canción)!"

Luego agregó: “Todos, aún no es mi cumpleaños. jajaja a todos, necesitan entender bien mis intenciones. Por favor, escribe algunas oraciones tipo "lírica" como has querido decirme normalmente, ¡sin ninguna relación con mi cumpleaños!"

Mientras BTS ARMY dejaba cálidos mensajes para el rompecorazones, Kookie dijo efusivamente: "Sigo leyendo las respuestas, siento que me estoy recuperando". Te recordamos que este 2021 el ARMY celebrará el cumpleaños de Jungkook con un desfile de cruceros.

Jungkook es una inspiración para BTS ARMY

Antes del cumpleaños de Jungkook, ARMY también se dirigió a redes sociales y la cuenta oficial de BTS en Twitter para expresar cómo el cantante de 'Euphoria' ha inspirado a los fanáticos de todo el mundo a perseguir sus aspiraciones creativas individuales.

Un conmovedor tweet de un fan decía: “¡El sentido de responsabilidad de Jungkook hacia su equipo, su arte, su trabajo a la edad de 15 años es verdaderamente encomiable! ¡Es una verdadera inspiración! #WeBeginWithJungkook JUNGKOOK NUESTRA INSPIRACIÓN".

Un segundo fan citó líneas de la entrevista de Golden Maknae escribiendo: "Si me siento creativo muy bien, si no, eso también está bien. Su enfoque simple pero específico de su vida, música y arte es muy reconfortante. Quiere sentirse libre cuando crea y vive como él elige, se enfoca en el sentimiento y la experiencia. JUNGKOOK NUESTRA INSPIRACIÓN!"

Jungkook inspira a BTS ARMY con su música y carisma

No cabe duda del enorme amor de ARMY por cada uno de sus idols favoritos. Después de todo, el cumpleaños de Jungkook de BTS es motivo de celebración y este siempre inspira grandes proyectos benéficos como los mencionados previamente.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu.