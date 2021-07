El cover "I'll Be Missing You" de BTS hace llorar de emoción a ARMY

El martes 27 de julio, BTS apareció en el Live Lounge de BBC Radio 1, donde interpretaron una versión de I'll Be Missing You. Puff Daddy, Faith Evans y el grupo de R&B 112 lanzaron originalmente la canción en mayo de 1997 como un tributo a Notorious BIG después de su muerte a principios de ese año.

Si bien Bangtan Sonyeondan mantuvo el mensaje principal de la canción en su cover, los chicos hicieron algunos cambios pequeños pero significativos. Suga y J-Hope también reinterpretaron sus versos en coreano.

Suga del grupo de K-Pop BTS y la letra de la portada de "I'll Be Missing You" de J-Hope en inglés son muy conmovedoras. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más información.

BTS y su cover de "I'll Be Missing You"

RM de BTS comenzó su actuación diciendo: "Esto de aquí va para todos los que no pueden ver a alguien a quien realmente aman", antes de comenzar con su verso. Aunque mantuvo la mayoría de las letras originales en inglés de Puff Daddy, RM también hizo algunos cambios sutiles para reflejar las experiencias de las personas durante la pandemia de COVID-19.

En lugar de rapear, "Reminisce some time, the night they took my friend", dijo RM, "Reminisce some time, the night they took my chance”. También cambió la línea de meta de "Give anythin' to hear half your breath/ I know you still livin' your life after death", a "Give anything to see half your face/ I know we’re still living our lives after this”.

Después de que V, Jin, Jimin y Jungkook dieron el coro emocional de la canción, Suga entró con un poderoso verso en coreano que continuó con el tema de RM sobre la pandemia: “We’re now used to our routines taken away / But still can’t give up living on/ We’re more worn out because we don’t know where this ends / We’re an island we made ourselves because we couldn’t trust each other”.

Rap de Suga y J-Hope en "I'll Be Missing You"

Foto: BBC Radio 1 "I'll Be Missing You"

Suga terminó su parte diciendo que deseaba que la pandemia terminara, rapeando: “Hope an end comes for this tiring pandemic virus / Negative thoughts can sometimes be a minus/ I knew it wasn’t the end so I couldn't say bye / When that day comes, will say ‘Hi’ like nothing happened”.

El verso de J-Hope fue igualmente emotivo. Aparentemente envió un emotivo mensaje a toda la ARMY, a quienes BTS no ha visto en vivo en un concierto durante casi dos años. En él, rapeó:

“I hate this world, our traces became memories/ I just empty my mind, trust without conditions/ I fill it every day with just loneliness/ Not like the longing that encircles me / We miss U, baby/ Whenever it may be / Here’s hoping we meet again / I promise.

Letra de BTS "I'll Be Missing You" en español

Foto: BBC Radio 1 - Letra de "I'll Be Missing You"

Introducción: RM

Sí, esto de aquí va para todos los que no pueden ver a alguien que realmente amaban.

Revisalo

Verso 1: RM

En el futuro, no puedo esperar para ver

Si me abres las puertas

Recuerda algún tiempo

La noche en que se arriesgaron

Intenta apagarlo, pero vuelve a sonar

Cuando los sentimientos reales son difíciles de ocultar

No puedo imaginar todo el dolor que siento

Dar cualquier cosa por ver la mitad de tu cara

Sé que seguimos viviendo nuestras vidas después de esto

Coro: V, Jimin, Jungkook y Jin

Cada paso que doy

Cada movimiento que hago

Cada día

