El cantante de BTS Jungkook está batiendo RÉCORDS en Twitter

El cantante internacional Jungkook de BTS, apodado como el Golden Maknae, demostró que podía romper Internet si quería. Un ejemplo de ello son estos últimos tweets que el cantante compartio en la red social de Twitter.

Según lo informado por Koreaboo, Jungkook se ha convertido en el único artista que ha registrado tres millones de me gusta en dos tweets que publicó a través de la cuenta @BTS_twt. La última selfie del cantante en la plataforma, con su peinado rubio del que se habla, y su increíble versión de la canción 'Never Not' ayudaron a Kookie a lograr esta hazaña.

La espectacular selfie con el cabello rubio ha recibido más de tres millones de me gusta. No solo eso el tweet presenta 1.1 millones de retweets. Por otro lado, la portada Never Not ha recibido 3,1 millones de me gusta con más de 1,7 millones de retweets.

La publicación informó que solo hay otras dos cuentas que han podido tener ese logro. Uno de ellos es el actual presidente de Estados Unidos, el Mandatario Joe Biden, y el otro es el ex presidente más querido de Estados Unidos, Barack Obama.

Echa un vistazo al segundo tweet de Jungkook

Otro tweet de BTS que ha superado la marca de los 3 millones es la selfie del cantante V de BTS saludando al ARMY.

Este septeto en el que es integrante Jungkook ha mantenido ocupados a todos sus fans en las redes sociales con sus promociones de lanzamiento de BE: Essential Edition en curso.

En los últimos días, BTS ha estado compartiendo fragmentos de video para mostrar el trabajo de cada miembro en las pistas del álbum.

