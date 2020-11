El cantante Xia revela tracklist de su regreso al K-Pop

��-���� XIA(JUNSU) 2nd Mini Album 【������ �� ������】 2020.11.10 6PM (KST) RELEASE! ��TRACKLIST & DETAILS�� # Pit A Pat 이번 앨범의 타이틀곡 ‘Pit A Pat’은 오직 XIA(준수)만을 위해 만들어진 리드미컬한 하우스 댄스곡으로 판타지적인 가사와 함께 김준수의 강렬한 댄스 퍼포먼스를 함께 만날 수 있어 기다리던 팬들에게는 무척이나 반가울 트랙. 서로가 꿈꿔온 시간으로 함께 가는 여정 속에서 단 한 사람만을 위한 Peter Pan이 될 XIA. "�������� ������������ ���� ����'�� �������� ��'�� �������� ���������� ������" # 요즘 ‘요즘’은 식어가는 연인 사이의 마음과 그에 따른 아픔을 표현하고, 한편으로는 '과연 네가 없으면 난 행복할 수 있을까?' 스스로 자문하는 갈등 속에 있는 마음을 그려낸 발라드 곡이다. 절제하고 있지만 서글픈 느낌을 동시에 받을 수 있는 김준수의 가창이 인상적이다. # 너를 쓴다 많은 갈등 끝에 결국 이별을 했고 이별을 마주하니 이런 갈등은 언제부터 시작되었는지, 내 사랑이 조금 더 컸다면 과연 어땠을지 시간을 되돌아보던 그때의 감정을 노래 한 곡이다. 김준수만의 호소력 짙은 목소리로 이별 후의 애틋한 감정을 배가시켜 리스너들을 더욱 아프게 만들 것이다. # 눈이 오는 날에는 지난 2019년 첫눈이 오던 날, 기습으로 유튜브에 공개되어 팬들의 뜨거운 사랑을 받은 ‘눈이 오는 날에는’이 새롭게 리마스터링 되어 음원으로 공개된다. 창밖에 내리는 눈을 보며, 지난겨울을 함께한 사람과의 소중한 시간들을 추억하며 군 복무 시절에 만든 XIA의 자작곡. 피아노 반주 하나만으로도 사운드를 풍성하게 채운 것이 특징이며 그의 서정적인 음색이 더해져 애절한 감정을 더욱 극적으로 표현했다. #김준수 【������ �� ������】���� 오늘(3일) 오후 6시 M/V 티저 공개 �� #KIMJUNSU #金俊秀 #XIA #XIA준수 #ジュンス #XIAJUNSU #2nd #MiniAlbum #미니앨범 #PitAPat #요즘 #너를쓴다 #눈이오는날에는 #TrackList #Song #details #Cjestagram

