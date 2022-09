El cameo de Song Joong Ki en “Little Women” se hizo viral por ESTA razón

Antes de su regreso a la pantalla chica, Song Joong Ki hizo un cameo en el drama coreano de Netflix recientemente estrenado, Little Women. Después de que hizo su aparición especial en el Episodio 2, el actor se volvió viral. Sigue leyendo La Verdad Noticias para saber qué pasó.

Estreno de Little Women de Kim Go Eun

Foto: tvN - Song Joong Ki en Little Women

Basada en la novela de 1868 del mismo nombre, escrita por Louisa May Alcott, tvN adaptó "Little Women" a un drama protagonizado por Kim Go Eun, Nam Ji Hyun y Park Ji Hoo. Actúan como hermanas que crecieron en un ambiente pobre, pero su destino comienza a cambiar cuando se involucran en un caso contra la familia más rica de Corea.

¡Advertencia de spoilers! El K-Drama “Little Women” (Las Hermanas) se estrenó el 3 de septiembre. Durante sus dos primeros episodios, Oh In Joo (Kim Go Eun) buscaba pruebas para demostrar que su mejor amiga fue incriminada y, en cambio, asesinada.

Ese amigo le regaló un par de zapatos de edición limitada. Sin embargo, no creía que su amiga lo comprara ella misma y fue a la tienda para averiguar quién lo hizo y cómo podría relacionarse con lo que le había sucedido a la amiga de In Joo.

Cameo de Song Joong Ki en Little Women

En la zapatería, Oh In Joo conversó con el asistente, interpretado por el actor Song Joong Ki (estrella del drama Vincenzo). Ella confirmó de él la persona que compró el par de tacones de lujo.

Mientras los espectadores se entusiasman con Song Joong Ki en traje y sus imágenes, la gente notó que su breve aparición estaba relacionada con su papel en el K-Drama en "Vincenzo", donde interpretó al abogado titular de la mafia coreano-italiana.

Los espectadores con ojos de águila que vieron el episodio adivinaron que algunos de los creativos detrás del drama podrían haber sido fanáticos de la serie de Song Joong Ki, ya que había referencias a "Vincenzo" en toda la escena de Kim Go Eun con el actor.

Primero, los espectadores notaron que la zapatería donde trabajaba Song Joong Ki se llama Bruno Zumino, una tienda italiana, señalando que Vincenzo se crió en Italia. Lo siguiente que vio la gente fueron los zapatos de Oh In Joo. La gente dijo que la pareja era similar a una escena entre Vincenzo Cassano y Hong Cha Young (Jeon Yeo Bin).

Debido a estas referencias sutiles, los espectadores también se sorprendieron por lo discretos que eran para no dominar la escena. Mientras tanto, no sorprende a algunos después de enterarse de que el director de ambos dramas, "Vincenzo" y "Little Women", es Kim Hee Won.

La brillante creativa también hizo este tipo de cruces de dramas en "Vincenzo", donde hizo que los papeles anteriores de Song Joong Ki tuvieran apariciones especiales en algunos de los episodios del drama.

¿Qué piensas sobre la aparición especial de Song Joong Ki en "Little Women"? Por otra parte, recientemente el drama Little Women fue acusado de plagio por una marca de cosméticos japonesa.

