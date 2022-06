El actor Lee Seung Gi niega los rumores de ruptura con su novia Lee Da In

El actor surcoreano Lee Seung Gi ha negado los rumores de ruptura con su novia, la actriz Lee Da In. Según los informes, las estrellas de K-Drama han estado saliendo desde finales de 2020.

En una larga publicación en su sitio web oficial, Lee Seung Gi escribió: “Me estoy abriendo después de mucha consideración, ya que el año pasado ha sido un año en el que faltó comunicación y se hacen daño".

Fotos: Lee Seung Gi y Lee Da In

“Me he mantenido en silencio a pesar de muchas turbulencias porque, en primer lugar, pensé que las palabras emocionales podrían socavar la claridad de mis pensamientos. Tenía miedo de que solo dejara una herida más grande y más profunda”.

“En segundo lugar, tenía miedo de que los extraños distorsionaran fácilmente la comunicación entre nosotros y resultara en aún más rumores y chismes. Entonces, entiendan por qué no he publicado ninguna declaración a pesar de las continuas solicitudes de algunos de ustedes”, continuó mientras se dirigía a sus fanáticos.

“No tengo ningún cambio en el estado o la postura después de las noticias sobre la relación el año pasado. No sentí la necesidad de abordar más esa parte, pero me disculpo si esto te hizo sentir indiferente. Por favor culpe a mi defecto como persona y pido su comprensión”, agregó.

El año pasado, la agencia de Lee Da In confirmó informes sobre salir con el actor de Mouse. Dijeron en un comunicado: “Después de consultar con Lee Da In, Lee Da In y Lee Seung Gi comenzaron a reunirse como compañeros de trabajo en la industria hace unos cinco o seis meses, desarrollaron sentimientos y se están conociendo cuidadosamente”.

“Les pedimos que les envíen su apoyo y cariño para que los dos puedan seguir encontrándose bien".

Lee Seung Gi hizo su debut como cantante en 2004 y luego hizo su debut como actor. Próximamente se lo verá en la serie dramática Law Cafe. Lee Da In, por otro lado, es la hija del veterano actor Kyeon Mi Ri. Fue vista por última vez en la serie Alice del 2020.

Por otra parte, La Verdad Noticias informó anteriormente que el actor Kim Seon Ho regresará al teatro con su próxima obra Touching The Void, Seon Ho estuvo fuera del mundo del entretenimiento coreano tras el escándalo con su ex novia.

