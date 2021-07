El actor Jang Ki Yong confirma iniciar su servicio militar en agosto

La estrella de "My Roommate is a Gumiho", Jang Ki Yong, está listo para cumplir con su responsabilidad como ciudadano de Corea del Sur al alistarse para el servicio militar obligatorio en agosto de 2021.

La agencia de Jang, YG Entertainment, emitió una declaración formal sobre la decisión del actor de alistarse en el ejército este otoño. Según los informes, el actor de K-Drama está programada para comenzar su entrenamiento básico el 23 de agosto de 2021, luego de lo cual pasará al servicio activo.

La Verdad Noticias te compartió anteriormente, que Shownu de MONSTA X inicia su servicio militar y de esta forma creció la lista de idols surcoreanos cumpliendo su servicio durante 2021. Otros famosos como Jin de BTS podrían iniciar su alistamiento en 2022.

Sobre el servicio militar de Ki Yong

El actor inicia su servicio militar en agosto

La declaración oficial que se publicó en el medio de comunicación Soompi decía: "El actor se alistará como soldado en servicio activo el 23 de agosto después de concluir la filmación de ‘Now, We Are Breaking Up’. La ubicación y la hora de su alistamiento no serán reveladas''.

La declaración agregó además: "Esta fue una decisión inevitable tomada por la seguridad de los fanáticos y reporteros, por lo que pedimos su comprensión. Por favor, muestre su apoyo a Jang mientras completa diligentemente su servicio obligatorio y regresa con buena salud".

K-Drama de en Jang Ki Yong 2021

Jang actualmente está filmando su próximo drama de SBS "Now, We Are Breaking Up" con Song Hye Kyo como su co-actor. La estrella fue anteriormente parte de la exitosa comedia romántica My Roommate Is a Gumiho junto a la actriz Lee Hyeri del exitoso K-Drama, "Contéstame 1988".

Además de ser un talentoso actor de dramas coreanos, Jang Ki Yong es un modelo y rapero profesional. En 2018, interpretó el tema "Tree of Paradise" tema para la serie "Come and Hug Me" y en 2017 colaboró con Choi Woo Shik para el tema del drama "The Boy Next Door".

