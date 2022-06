El K-Drama 'Eve' de Seo Ye Ji obtiene un alto récord de audiencia

Después de verse envuelta en una controversia, Seo Ye Ji regresó para protagonizar el drama coreano romántico 'Eve'. La actriz interpreta el papel de Lee Ra El, una mujer que una vez sufrió la devastadora muerte de su padre, pero creció y se convirtió en una flor peligrosa en el K-Drama Eve de tvN.

También conocida como Seo Yea-ji, la actriz trabaja con Park Byung Eun, Lee Sang Yeob y Yoo Soon en el nuevo dorama. Mientras tanto, Lee Ha Yul, So Hee Jung, Jeon Gook Hwan, Jung Hae Kyun y Lee Il Hwa actúan como estrellas secundarias.

Después de su estreno, el segundo episodio vio un aumento inmediato en la audiencia a pesar de los problemas que rodean al K-Drama Eve que puedes ver en Rakuten Viki. La Verdad Noticias te comparte los detalles a continuación.

Acerca del K-Drama Eve de Seo Ye Ji

Eve es un drama de venganza y romance de 2022 sobre la demanda de divorcio de un chaebol por valor de mil millones que sorprende a toda la nación. Poco sabía el público que el personaje de Seo Ye Ji ha tramado la demanda durante 13 años como parte de su plan de venganza.

Nielsen Korea, según lo informado por Celuv Media, Eve disfrutó de un aumento en la audiencia de su segundo episodio a pesar de recibir una calificación de 19+. Reveló que el episodio obtuvo una calificación promedio a nivel nacional de 3.7 por ciento, superando a los dramas en el mismo intervalo de tiempo.

En comparación, su primer episodio obtuvo un 3,644 por ciento, siguiendo con éxito a su predecesor, The Killer's Shopping List, que logró una puntuación de 3,688 por ciento. La Junta de Calificación de Medios de Corea le dio al episodio una calificación de 19+ que prohíbe a las personas menores de 19 años (edad coreana) ver una película específica.

Recordemos que tras protagonizar el drama de Netflix It's Okay to Not Be Okay (junto a Kim Soo Hyun), Seo Ye Ji regresa a los K-Dramas con la serie de tvN 'Eve'. Ella se mantuvo alejada de los medios tras haber sido “acusada de manipulación”, razón por la que renunció al proyecto “Island” en el año 2020.

El drama coreano Eve recibió críticas mixtas

Seo Ye Ji y pósters del K-Drama Eve

Aparte del episodio de 19+, Eve se encontró en problemas después de que la diferencia de edad de los personajes provocara un debate. Los espectadores afirmaron que la diferencia de edad entre Seo Ye Ji y Park Byung Eun hizo que el K-Drama fuera incómodo de ver. Mientras tanto, otros dijeron que no pasaba nada.

El episodio 1 de Eve ya mostraba al personaje de Seo Ye Ji (28 años) seduciendo al personaje de Park Byung Eun (41 años) para vengarse. Con eso, la diferencia de edad de 13 años realmente molestó a la mayoría de los espectadores.

Eve aún no ha abordado la controversia, pero se espera que el K-Drama se dispare más en las próximas semanas. Mientras tanto, puedes seguir a Seo Ye Ji en su página de fans en Instagram y verla en otros dramas coreanos como Lawless Lawyer (tvN, 2018), Save Me (OCN, 2017), Hwarang: The Poet Warrior Youth (KBS2, 2016-2017) y Moorim School (KBS2, 2016).

