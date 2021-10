“El Juego del Calamar” pierde el primer puesto de lo más visto en Netflix

“El Juego del Calamar” logró romper varios récords en Netflix desde su estreno el pasado 17 de septiembre; sin embargo, a casi un mes de su estreno, la famosa serie coreana ya ha perdido el primer lugar de la lista de las "10 más populares de Netflix hoy".

El drama coreano dirigido por Hwang Dong-hyuk fue desbancado por nada más y nada menos que por la película estadounidense de 2018, “Venom”, protagonizada por Tom Hardy y que está basada en el universo de Spider-Man.

Como te informamos en La Verdad Noticias, “El Juego del Calamar” se convirtió en la serie más popular en la historia de Netflix, y aunque por ahora, sigue estando entre lo más visto por los usuarios, el archirrival del Hombre Araña le ha quitado la primera posición.

¿Por qué Venom superó a “El Juego del Calamar”?

Con el estreno de "Venom" 2, los espectadores vieron la primera parte para recordar lo que pasaba en este filme/Foto: Bgh2

Posiblemente el motivo por el que la primera película del simbionte logró derrotar en la lista a “Squid Game” es por el estreno el pasado 6 de octubre, de la secuela "Venom: Let There Be Carnage", la cual se convirtió en la cinta más taquillera en cines desde que inició la pandemia.

Ya que una escena post crédito que da a entender que las historias de Marvel que tienen en su poder Sony y Disney podrían unirse, los fans de las películas de superhéroes han comenzado con las especulaciones.

Esto ha llevado a tener a "Venom" de 2018, a estar de nueva cuenta en tendencia, ya sea para refrescar los eventos antes de la batalla contra Carnage o simplemente para buscar pistas que puedan esconder secretos en la trama.

"El Juego del Calamar" está en segundo lugar en Netflix

Aunque "Squid Game" está disminuyendo su popularidad, sigue siendo de los más visto en Netflix/Foto: Heraldo de México

Al final, esto ha dejado a "El Juego del Calamar" en un segundo puesto, el cual no había ocupado desde sus primeros días dentro de Netflix, a mediados de septiembre.

Por lo tanto, existen dos posibilidades que veremos en los siguientes días: que la producción coreana comience a bajar poco a poco de puesto o que después de que se pierda la tendencia de la cinta protagonizada por Tom Hardy vuelva al número uno; tendremos que esperar para saber si "El Juego del Calamar" seguirá siendo la serie coreana favorita del público.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!