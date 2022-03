El Juego del Calamar ofrece una actualización sobre la temporada 2

El Juego del Calamar (Squid Game) fue definitivamente una de las mayores sorpresas para Netflix, ya que el servicio de transmisión trajo el programa de televisión de Corea del Sur a su plataforma y la brutal serie de televisión se convirtió en una de las series más grandes del canal hasta la fecha.

Con una segunda temporada ya confirmada para el éxito desbocado, así como con los altos mandos de Netflix confirmando que habría un "Universo de juegos de calamar", el creador de la serie, Hwang Dong-hyuk, dio una gran actualización sobre el progreso de El Juego del Calamar Temporada 2.

Foto: Netflix / El Juego del Calamar

Hwang dijo lo siguiente sobre el estado actual de la temporada 2 de Squid Game, lo que podría significar que pasará algún tiempo antes de que veamos los juegos asesinos en el patio de la escuela regresar a Netflix:

"Habrá más juegos geniales, eso es todo lo que puedo decir. Todavía estoy haciendo una lluvia de ideas y recopilando ideas para la temporada 2. Ni siquiera he comenzado con la escritura todavía".

Dong-hyuk también dejó constancia de su sorpresa por el éxito de la serie, ya que el creador pasó años tratando de llevar los Squid Games a la vista del público antes de que finalmente encontrara su hogar en Netflix:

"Sí, en cierto modo porque quién puede esperar este tipo de éxito. Traté de hacer un programa exitoso, pero nunca esperé tanto éxito. Es una sorpresa".

Para aquellos que han evitado un poco el fenómeno que es Squid Game, la serie siguió a Seong Gi-hun, un jugador que luchaba por mantenerse a flote mientras tenía una enorme deuda con los coleccionistas, pero que tenía la oportunidad de ganar mucho dinero si jugaba en un serie de desafíos diseñados como juegos de recreo con graves consecuencias.

Si bien cientos de jugadores comenzaban el juego, solo uno terminaba y se marchaba no solo con el dinero suficiente para pagar su deuda, sino también con el dinero suficiente para vivir una vida de lujo .

Tras el éxito de El Juego del Calamar en Netflix, el servicio de transmisión comenzó a trabajar en más series de televisión de Corea del Sur, incluidas All Of Us Are Dead, Hellbound y The Silent Sea, por nombrar algunas.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!