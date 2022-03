Edades de BTS ARMY que compraron entradas para conciertos

BTS es conocido por ser uno de los artistas más grandes del mundo. Tienen fans de todas las edades y de todo el mundo. El grupo de chicos es realmente sorprendente, ya que acumularon millones de fanáticos y se convirtieron en uno de los artistas más influyentes de esta generación.

Han demostrado su inmensa popularidad ya que las cuatro noches de los conciertos de BTS Permission To Dance On Stage - Las Vegas se agotaron durante la preventa. Justo un día antes, Big Hit Music anunció que no habría venta anticipada de fans verificada general ni venta pública, porque todas las entradas se agotaron durante la venta anticipada de miembros del BTS Global Official Fanclub ARMY.

Este es el caso de muchos de los conciertos de Bangtan Sonyeondan, ya que BTS agota las entradas para sus espectáculos en tan solo unas horas. Recientemente, un internauta compartió un gráfico que muestra la demografía de las personas que compraron entradas para el concierto de BTS.

Edades de BTS ARMY según la compra de entradas

Según los datos, el 99,1 % de los compradores de entradas eran mujeres y el 0,9 % eran hombres, con un 9,8 % en la adolescencia, un 30,1 % en la veintena, un 37 % en sus 30, un 18,1 % en sus 40 y un 4,7 % en sus 50 años.

Los internautas se unieron y dejaron comentarios sobre este tema y discutieron cuán sorprendente era la distribución demográfica. Los internautas comentaron: "Creo que BTS simplemente tiene muchos fans”, “Creo que tener tantos fans en la adolescencia comprando boletos es increíble, dado que BTS ha estado activo durante casi diez años”.

“Wow, hay muchos más adolescentes que compraron boletos”, "BTS tiene fanáticos de todos los grupos demográficos", "BTS es solo un grupo nacional porque tienen fanáticos incluso en sus 40 y 50 años".

"Realmente quiero ver su actuación, por favor", "Hay un muchos amigos que son adolescentes que no pudieron comprar boletos debido a COVID-19 y también sus padres dijeron que los boletos eran demasiado caros".

"Creo que la razón por la que hay muchas personas de 20 y 30 años que compraron entradas es que el grupo debutó hace casi diez años, así que los fanáticos que eran adolescentes crecieron y ahora deberían tener entre 20 y 30 años", y "Todavía son muchas personas en su adolescencia que compraron boletos".

La Verdad Noticias recuerda la vez que el presentador estadounidense James Corden molestó a BTS ARMY por referirse al fandom como “chicas de 15 años de edad”. Bueno, este dato pudo haber sido una broma que recibió la cancelación de ARMY, pero incluso Corden (de 43 años de edad) se llamó a sí mismo un ARMY de Bangtan Boys.

