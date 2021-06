Ed Sheeran confirma escribir nueva canción para BTS

Mientras hablaba con Most Requested Live, Ed Sheeran confirmó una nueva canción después de discutir brevemente su colaboración anterior con el grupo coreano BTS. Después de todo, el sencillo 'Make It Right' batió récords.

"De hecho, trabajé con Bangtan Sonyeondan en su último disco y acabo de escribir una canción para su nuevo disco", dijo. "Y también son chicos súper geniales", agregó el famoso Edward Christopher Sheeran.

La agencia Big Hit Music, corroboró la noticia con una breve declaración a los medios de comunicación de Corea del Sur, que decía: "Es cierto que Ed Sheeran está participando en la nueva canción de Bangtan Sonyeondan". La Verdad Noticias te comparte el clip y más detalles abajo.

Ed Sheeran escribió nueva canción para BTS

En una reseña de tres estrellas del nuevo sencillo de Sheeran 'Bad Habits', coescrito y coproducido con los colaboradores habituales de FRED y Johnny McDaid de Snow Patrol, NME escribió:

“En cierto modo, no es muy diferente a los éxitos recientes de Weeknd como como 'Blinding Lights', que ofrece una actualización oscura pero pegadiza del synth-pop de los 80. Así que quizás 'Bad Habits' no sea tan inesperado después de todo: es un electro bop bastante a la moda de uno de los hombres más inteligentes del pop".

Mientras tanto, el grupo de RM, J-Hope, Suga, Jin, Jimin, V y Jungkook recibió buenas noticias esta semana (23 de junio) cuando un ministro surcoreano dijo que escribiría una recomendación para que el grupo retrasara su alistamiento militar obligatorio, en caso de que lo solicitaran.

Ed Sheeran en la música J-Rock y K-Pop

Ed Sheeran confirma nueva canción con Bangtan Sonyeondan

El ganador del Grammy reveló previamente que es un gran fan de Bangtan Sonyeondan y el fandom ARMY está feliz de una nueva colaboración musical. Sheeran ha demostrado su amor por el K-Pop, pero también por el J-Rock.

Lo anterior está confirmado por su reciente participación en la creación de “Renegades”, el sencillo más nuevo del grupo de J-Rock, One OK Rock. ¿Estás emocionado por la nueva canción de Ed Sheeran con BTS, la banda de K-Pop?

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Annyeong!