Dynamite de BTS aparecerá en ¿Quién es la máscara?

El grupo de K-Pop BTS formará parte de uno de los programas de éxito en México, según informó La República. Se trata de ¿Quién es la máscara? y uno de los participantes interpretará la canción en inglés Dynamite, que debutó Bangtan Boys en 2020.

Los fanáticos ARMY compartieron un clip del próximo programa ¿Quién es la máscara? y ahí se escuchó un poco de la famosa canción de K-Pop Dynamite. Esta será interpretada por Hueva y La Verdad Noticias te comparte más detalles a continuación.

Ver Dynamite de BTS en ¿Quién es la máscara?

Se informó que Hueva de ¿Quién es la máscara? cantará el tema de Bangtan Sonyeondan el domingo 14 de noviembre y se podrá ver desde el canal de las Estrellas a las 20:30 horas. Arriba te dejamos el clip compartido por el usuario de Twitter BANG BANGTAN.

¿Quién es Hueva? Esta es una pregunta muy solicitada en el programa ¿Quién es la máscara? versión México. Hueva es un personaje divertido y carismático que enamoró al público con su voz. Los internautas predicen que se trata de Emilio Osorio o Joaquín Bondoni.

¿Cuántas semanas estuvo Dynamite en Billboard Hot 100?

Foto: HYBE - Promocional de "Dynamite" MV

La canción Dynamite estuvo en Billboard Hot 100 durante 3 semanas. En total, Bangtan Sonyeondan ha estado durante más de 15 semanas en la lista con éxitos como el remix de "Savage Love" (una semana), "Life Goes On" (una semana), "Permission to Dance" (una semana) y "Butter" (nueve semanas), según informó Korea Net.

En otras noticias, antes informamos que la canción Yours de BTS Jin para Jirisan es un súper éxito y su popularidad se suma con la reciente colaboración musical de Bangtan Sonyeondan con Coldplay. Ambos grupos lanzaron “My Universe” y se llevaron los primeros lugares en la lista de Billboard.

