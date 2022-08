Dramas de Yoo Joo Eun, actriz surcoreana fallecida a los 27 años

Una joven y popular actriz surcoreana, Yoo Joo Eun, murió a la edad de 27 años. Según los informes, se quitó la vida el 29 de agosto de 2022. Su hermano dio la desafortunada noticia en las redes sociales compartiendo la nota de suicidio que dejó.

Después de que salió la desgarradora actualización, resurgió el problema de los crecientes casos de suicidio entre las estrellas coreanas, y el público comenzó a hablar de casos similares nuevamente.

La trágica muerte de Yoo Joo-eun hizo recordar a los fanáticos los casos de Jonghyun de SHINee, Goo Hara, Sulli y más estrellas coreanas que murieron por suicidio. A continuación, La Verdad Noticias te comparte detalles sobre los K-Dramas de Yoo Joo-eun.

Dramas de Yoo Joo Eun

Dramas de Yoo Joo-Eun

Yoo Joo-eun apareció en el popular K-Drama Big Forest de tvN y en Joseon Survival Period de TV Chosun. Su familia, amigos y fans están desconsolados por la triste noticia de su repentina muerte. Sus seguidores expresaron sus condolencias en las redes sociales, orando por la paz.

Te puede interesar: Kwon Mina de AOA se encuentra en condición estable tras intento de suicidio

Carta de Yoo Joo Eun

Soompi compartió una traducción de la carta escrita por Yoo Joo-eun: "Lamento haberme ido primero. Lo siento especialmente por mamá, papá, abuela y Oppa (hermano mayor). Mi corazón grita que no quiero vivir. La vida sin mí puede estar vacía, pero por favor vive con valentía".

“Yo vigilaré todo, no llores, te lastimarás”.

“No estoy triste en lo más mínimo en este momento. Me siento resuelto y tranquilo. Creo que es porque he pensado en esto durante mucho tiempo. He vivido una vida tan feliz que era más de lo que merecía. Por eso, es suficiente para mí. Esto es suficiente. Así que por favor vive sin culparte más”.

“No estoy muerto, así que todos, por favor vivan bien. Espero que llamen a muchas personas a mi funeral, y quiero verlos a todos por primera vez en mucho tiempo y controlar a cualquiera que esté pasando por un momento difícil”.

“Tenía tantas ganas de actuar. Quizás era mi todo, y era una parte de mí. Sin embargo, vivir esa vida no fue fácil. No quiero hacer nada más. Eso fue tan desesperado. Tener algo que quieres hacer es una bendición, pero me di cuenta de que solo querer hacer eso es una maldición”.

“Dios me ama, así que no me enviará al infierno. Él entenderá mis sentimientos y se preocupará por mí en el futuro. Por eso, todos, no se preocupen”.

“Y a toda mi amada familia y amigos y mis amores. Muchas gracias por atesorarme y amarme. Esa fue mi fuerza y mi sonrisa. Viví con recuerdos inolvidables hasta el final, así que creo que he vivido una vida exitosa. Gracias por comprenderme y abrazarme a mí que estaba falto e impaciente. Siento no poder expresarlo bien. Pero aún entenderás cómo me siento, ¿verdad?”

La actriz curcoreana Yoo Joo Eun cerró la carta diciendo: “Y a todas esas preciosas relaciones que he hecho, especialmente con los maestros, estaba muy agradecida y los respetaba a todos. Muchas gracias por enseñarme tantas cosas de la vida”.

“Mamá, papá, los amo. No llores Por favor”.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram