Dos miembros abandonan el grupo de K-Pop TREASURE

El 8 de noviembre, YG Entertainment emitió un comunicado a través de la página WeVerse de TREASURE que revela que Mashiho y Bang Ye-dam ya no forman parte del grupo de K-Pop. Los ídolos habían estado fuera de las actividades promocionales del acto en los últimos meses.

“En el futuro, TREASURE se transforma en un grupo de 10 miembros, compuesto por Choi Hyun Suk, Jihoon, Yoshi, Junkyu, Yoon Jae-hyuk, Asahi, Doyoung, Haruto, Park Jeong-woo y So Jung-hwan”, escribió YG Entertainment.

Agregaron que tanto Mashiho como Bang habían terminado sus contratos con la agencia de forma mutua después de una discusión “larga y cuidadosa”. Sigue leyendo La Verdad Noticias para enterarte de las actualizaciones del mundo Hallyu aquí.

Mashiho y Bang Ye-dam salen de TREASURE.

YG Entertainment agregó que Mashiho se tomaría un tiempo libre para recuperarse de una condición de salud no especificada, al tiempo que reveló que Bang tiene la intención de seguir una carrera como productor musical.

“Sabiendo que todos los fanáticos de TREASURE han estado esperando a Mashiho y Bang Ye-dam, estamos muy tristes por su partida”, continuó YG, y luego les pidió a los fanáticos que apoyaran tanto a TREASURE como a sus ex miembros.

El anuncio de YG Entertainment se produce más de un mes después de que la banda de chicos lanzara su mini-álbum 'The Second Step: Chapter Two' excluyendo a los dos miembros.

En ese momento, la agencia había citado "dificultades internas" debido a problemas personales y de salud de ambos miembros, lo que resultó en su ausencia del grupo.

Te puede interesar: TREASURE hace su tan esperado comeback de K-Pop con el nuevo sencillo JIKJIN

'The Second Step: Chapter Two' fue encabezado por el sencillo 'Hello' e incluyó pistas de unidad como 'Volkno' y 'Thank You' de Hyun-suk, Yoshi, Haruto y Asahi y Haruto respectivamente.

El disco también fue la segunda entrega de su serie en curso 'The Second Step', que comenzó en febrero de 2022 con 'The Second Step: Chapter One'. Finalmente, te recordamos que una canción de TREASURE se usó como ending del anime Black Clover.

