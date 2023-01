Doramas coreanos subestimados en 2022 que merecen otra oportunidad

Los K-Drama o doramas coreanos se han ido popularizando cada vez más para el público hispanohablante y latino puesto hoy en día se transmiten en los principales servicios de streaming internacionales como Netflix.

No obstante, no todos han logrado captar la atención del público, incluso siendo muy buenos, es por eso que en esta ocasión, no te hablaremos sobre los mejores K-Drama, sino sobre los doramas coreanos de 2022 que fueron infravalorados y que deberías de ver.

Doramas coreanos subestimados en 2022

Weak Hero Class 1

Sin un orden específico, el primer dorama coreano de esta lista es Weak Hero Class 1, un drama web basado en el exitoso webtoon homónimo. Protagonizado por Park Ji Hoon como Yeon Si Eun, Choi Hyun Wook como Ahn Su Ho y Hong Kyung como Oh Bum Seok, nos relata la historia de 3 estudiantes que deciden unir sus fuerzas para luchar contra unos matones criminales de su vecindario.

A nivel Corea del Sur, fue uno de los dramas que más popular se volvió, sin embargo, no tuvo el mismo impacto a nivel internacional. Definitivamente, todo amante del K-Drama debería de darle una oportunidad.

Bloody Heart

Este dorama coreano protagonizado por Lee Joon como el rey Lee Tae y Kang Han Na como Yoo Jung, es una serie histórica en la que se tratan los temas del amor mutuo, las batallas políticas y la destrucción de un reino.

Through the Darkness

Siendo protagonizado por Kim Nam Gil como Song Ha Young, Through the Darkness trata sobre un oficial de policía brillante que es reclutado en el equipo de Análisis de Comportamiento Criminal, es nada más y nada menos que un dorama coreano basado en hechos reales que nos cuenta sobre el primer perfilador de Corea del Sur. Intensidad y Misterio son dos palabras que se quedan cortas ante este K-Drama.

Love All Play

En Love All Play, Park Tae Yang interpretada por Park Ju Hyun, es una reconocida jugadora de bádminton quien se ve obligada a dejar este deporte tras un incidente, el amor también fluirá en estre drama.

Love is for Suckers

Como podrás imaginarte, Love is for Suckers es un dorama coreano de amor, este en específico nos cuenta cómo dos mejores amigos empiezan de un momento al otro, a tener sentimientos por el otro.

Kiss Sixth Sense

Finalmente, en este dorama coreano podemos ver a una mujer que con la habilidad de poder ver el futuro no sabe cómo reaccionar cuando ya sabe que se involucrará románticamente con alguien a quien no soporta. ¿Tú qué harías?

¿Cuál es la diferencia entre dorama y K-Drama?

La Verdad Noticias te informa que la diferencia entre dorama y K-Drama radica en que los doramas son series o películas realizadas en Japón, mientras que los K-Drama son de Corea del Sur.

