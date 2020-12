Dorama: Tale of the Nine Tailed, Lee Dong Wook y Jo Bo Ah fueron 'esenciales'

El director del dorama Tale of the Nine Tailed, Kang Shin Hyo recientemente compartió su experiencia sobre la realización del popular K-Drama así como el por qué el casting de Lee Dong Wook y Jo Bo Ah fue ‘esencial’ para la serie.

El dorama Tale of the Nine Tailed ha tenido éxito gracias a las interpretaciones de Lee Dong Wook y Jo Bo Ah de acuerdo al director.

Shin Hyo afirmó lo anterior sobre Lee Dong Wook y Jo Bo Ah en una entrevista sobre el dorama Tale of the Nine Tailed. Esta serie es un K-Drama que mostró un concepto novedoso: un ‘gumiho’ masculino, o zorro mítico de nueve colas el cual tradicionalmente toma la forma de una hermosa mujer.

Sobre el casting de estos actores, el director halagó el trabajo de Lee Dong Wook y Jo Bo Ah, sobre Dong Wook el encargado del dorama Tales of the Nine Tailed explicó que al buscar un personaje que pudiera interpretar al gumiho buscaba la única respuesta era Lee Dong Wook para él, realizando a un personaje con el peso de un pasado trágico y que sabe cómo sacrificarse al final.

Tale of the Nine Tailed y el trabajo de los actores del dorama

Sobre el casting de Jo Bo Ah el director del dorama Tale of the Nine Tailed afirmó que Nam Ji Ah era un personaje difícil para interpretar ya que la actriz tenía que realizar cuatro diferentes personajes lo cual logró gracias a su potencial de acuerdo a Shin Hyo.

Es así que el director del dorama Tale of the Nine Tailed ha valorado el trabajo de sus protagonistas Lee Dong Wook y Jo Bo Ah entre el resto del elenco. ¿Has visto este K-Drama?, ¿qué te pareció su interpretación? En La Verdad Noticias seguiremos de cerca esta serie para traerte lo más reciente.

