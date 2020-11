Dorama: Start-Up muestra sincera conversación entre Nam Joo Hyuk y Suzy (FOTOS)

El dorama de Start-Up toma lugar en una versión ficticia de Silicon Valley en Corea del Sur donde jóvenes soñadores tienen la meta puesta en alcanzar el éxito en el mundo de las compañías startup.

En este K-Drama Suzy interpreta a Seo Dal Mi una mujer aventurera que busca convertirse en la versión coreana de Steve Jobs mientras que Nam Joo Hyuk es el fundador de Samsan Tech, Nam Do San.

Durante el último episodio del Start-Up, Seo Dal Mi se acercó a Han Ji Pyung, interpretado en el dorama por Kim Seon Ho, en el lugar donde había intercambiado cartas con Nam Do San en el pasado. Sin embargo al enterarse que Nam Do San no sabía de tal lugar se encuentra al borde de descubrir que Han Ji Pyung realmente le escribió esa correspondencia.

La escena de Start-Up que enterneció a los fans del dorama

Es así que han circulado en línea imágenes del próximo episodio del dorama de Start-Up en las que se puede ver la crisis que rodeará a estos tres individuos, ¿que hará Seo Dal Mi con los sentimientos que tiene por Nam Do San tras la revelación de Han Ji Pyung con quien intercambió tantas letras sin saber?

Las imágenes de Nam Joo Hyuk consolando a Susy han aumentado la expectativa de los fans por lo que ocurrirá en el siguiente episodio del dorama Start-Up.

Sin embargo las imágenes del avance del próximo episodio del dorama de Start-Up que más emocionaron a los seguidores de este K-Drama anticipan una tierna y sincera conversación en un parque donde Seo Dal Mi motiva a Nam Do San además de Nam Joo Hyuk llevando a cuestas a una agotada Suzy. En La Verdad Noticias seguiremos pendientes de esta divertida y romántica serie para traerte lo más reciente.

