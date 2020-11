Dorama: Start-Up, ¿Otro corazón roto después de que Nam Joo Hyuk salvó a Suzy?

La últuima vez que vimos a Nam Do San (Nam Joo Hyuk) y a Seo Dal Mi (Suzy) juntos estaban terminando en el cumpleaños de Do San y no hay cómo negar que nuestros corazones se rompieron cuando vimos a Dal Mi empujó a Do San a que pusiera su sueño antes que ella. El episodio 13 del dorama Start-Up comenzó con un rápido recuento a los eventos que ocurrieron tres años después del rompimiento.

Los fans del dorama Start-Up esperan con ansias el episodio 14 para ver que pasará con la relación de los personajes de Nam Joo Hyuk y Suzy.

Dal Mi (Suzy) se unió a su hermana Won In Jae con quien estableció una subsidiaría que comenzó a trabajar en el projecto del carro autónomo. Durante este tiempo se reveló en el episodio 13 del dorama Start-Up que Han Ji Pyeong (Kim Seon Ho) comenzó a frecuentar la casa de Dal Mi volviéndose cercano a la familia y disfrutando de esta felicidad pese a no ser el novio de Dal Mi aunque continúa teninendo fuertes sentimientos por ella.

Sin embargo es en este momento del episodio 13 del dorama Start-Up que Do San (Nam Joo Hyuk) regresa coimo un verdadero héroe a rescatar a Dal Mi (Suzy) del ataque digital a su software confrontando los sentimientos que aún tienen el uno por el otro.

¿Corazón roto en el episodio 14 del dorama Start-Up?

El capítulo 13 del dorama Start-Up termina con Ji Pyeong confrontando a Do San (Nam Joo Hyuk) y diciéndole que tienen que ‘hablar’. El avance mostrado a continuación del episodio 14 del K-Drama promete mostrar que pasó con Do San durante esos años en Estados Unidos además de la posibilidad de un corazón roto cuando Do San le dice a Dal Mi (Suzy) que no quiere verla más.

Es así que los seguidores del dorama Start-Up esperan con ansias el episodio 14 para saber que pasará entre los personajes interpretados por Nam Joo Hyuk y Suzy. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca esta popular serie coreana para traerte lo más reciente.

