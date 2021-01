Dorama: Moon Ga Young de True Beauty podría protagonizar 'Link' con Kim Seon Ho

La producción detrás del dorama próximo a estrenarse Link se encuentra en pláticas con la actriz de True Beauty Moon Ga Young para que esta se una al elenco donde se reuniría con la estrella de Start Up Kim Seon Ho desde que ambos protagonizaron la serie ‘Welcome to Waikiki 2’.

Tras el éxito de series como True Beauty y Start Up respectivamente, el nuevo dorama Link podría reunir a los actores Moon Ga Young y Kim Seon Ho.

El dorama de Link ha generado bastante expectativa tras el primer anuncio de que Kim Seon Ho podría unirse al elenco como protagonista. Es así que la presente oferta a Moon Ga Young ha aumentado el interés por la serie que podría reunir a ambos actores conocidos por K-Dramas de éxito reciente como Start Up y True Beauty.

Por lo pronto la agencia de Moon Ga Young, KeyEast, ha confirmado que la actriz del dorama True Beauty se encuentra en pláticas para protagonizar Link. El K-Drama será dirigido por Noh Sang-hoon y escrito por Kwon Ki-young quienes colaboraron previamente en la serie Hello Monster.

¿Cuál es la premisa de Link? El nuevo dorama de tvN

Se sabe que el dorama de Link que tvN ha propuesto protagonizar a Moon Ga Young y Kim Seon Ho es un drama romántico de fantasía que girará alrededor de la vida de un hombre llamado Eun Gye-Hoon quien repentinamente comienza a sentir las emociones de una mujer llamada Noh Da-hyun. Será así que el hombre experimente la alegría, tristeza y dolor de la mujer al mismo tiempo.

Es así que los fans de Moon Ga Young y Kim Seon Ho esperan que estos acepten protagonizar esta interesante premisa en el nuevo dorama de tvN Link sobre todo tras el éxito que tuvieron en True Beauty y Start Up respectivamente, donde consiguieron aún más fans. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca la posible reunión de los actores en esta serie tras Welcome to Waikiki 2.

