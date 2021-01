Dorama: Kim So Hyun y Ji Soo derrochan química en 'River Where the Moon Rises'

El dorama histórico pronto a estrenarse de KBS 2TV ‘River Where the Moon Rises’, dirigido por Yoon Sang Ho y escrito por Han Ji Hoon, ha sostenido su primera lectura de guión con los actores Kim So Hyun y Ji Soo quienes demostraron una gran química durante esta.

Durante las lecturas del guión del dorama 'River Where the Moon Rises' se ha reavivado la gran química que comparten los actores Kim So Hyun y Ji Soo.

Este nuevo dorama histórico trata sobre la historia de amor entre la princesa Pyeonggang, interpretada por Kim So Hyun, y On Dal. ‘River Where the Moon Rises’ también contará con la participación de los actores Lee Ji Hoon, Kim Bup Rae, Lee Hae Young, Wang Bit Na y Han Jae Young.

Este papel en el dorama ‘River Where the Moon Rises’ representa un reto para Kim So Hyun puesto que interpretará tanto a la princesa Pyeonggang como a la peleadora Yeom Ga Jin, quienes tienen diferentes personalidades y perspectivas aunque esta no será la primera vez que la actriz coreana realice un papel así ya que cabe recordar que recibió elogios por la serie ‘Who Are You: School 2015’.

La química de los protagonistas del nuevo dorama

Por otra parte el actor Ji Soo interpretará a On Dal quien tiene la sangre de un general pero una personalidad pura e inocente que complementa al personaje de Kim So Hyun por lo que los fans de estos actores esperan ver pronto esta química en pantalla cuando se estrene el dorama histórico ‘River Where the Moon Rises’.

Y no falta mucho para que puedan hacerlo puesto que el dorama ‘River Where the Moon Rises’ se estrenará en febrero trayendo consigo la esperada reunión entre los actores Kim So Hyun y Ji Soo tras casi seis años de no coincidir en un K-Drama. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca el esperado estreno de esta serie para traerte lo más reciente.

