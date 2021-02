Dorama: FALLECE la actriz Kim Bo Kyung a los 44 años

El periódico surcoreano Hankook Ilbo dio a conocer que el pasado 2 de febrero falleció la actriz Kim Bo Kyung, famosa por su participación en exitosos doramas y películas, rompiendo los corazones de sus seguidores.

La actriz Kim Bo Kyung falleció tras luchar 11 años contra el cáncer hepático.

De acuerdo a lo reportado por los medios la actriz de 44 años, que participó activamente en doramas y películas de 1995 a 2015, falleció tras perder una lucha contra el cáncer de 11 años. Kim Bo Kyung había sido diagnosticada con cáncer hepático.

La actriz Kim Bo Kyung estudió en el Instituto de las Artes de Seúl y posteriormente debutó en 1995 en doramas como miembro de la agencia Koom Entertainment para posteriormente participar en varias películas a partir de 1998.

Respecto a su vida antes de las películas y los doramas se sabe que la actriz Kim Bo Kyung nació en Busan el 3 de abril de 1976 y se casó en 2012 con un emprendedor un año menor que ella.

Fans recuerdan doramas y películas de Kim Bo Kyung

Como mencionamos Kim Bo Kyung realizó su debut actoral en 1995 y lo hizo en el dorama ‘New Generation Report: Adults Don’t Know’ mientras que en el 1998 participó en su primera película ‘Naked Being’.

De igual forma los fans de la actriz Kim Bo Kyung recuerdan su participación en doramas como ‘School 4’, ‘Behind the Whiter Tower’ y ‘Kimcheed Radish Cubes’ mientras que respecto a películas apareció en ‘R. U. Ready?’, ‘Sword in the Moon’ y sú ultima cinta de 2014 ‘A Hard Day’.

Es así que en La Verdad Noticias nos unimos al deseo de los fans de que la actriz Kim Bo Kyung descanse en paz tras haber luchado por 11 años contra el cáncer de hígado mientras celebramos su legado en doramas y películas.

