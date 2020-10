Dorama: Cuarta temporada de “Voice” comenzará su producción en 2021

¡Prepárate para una cuarta temporada de "Voice" de OCN!

El 19 de octubre, los medios de comunicación informaron que "Voice" estaba en proceso de casting para su próxima cuarta temporada, que tenía como objetivo un estreno en junio del próximo año.

"Voice" confirma una cuarta temporada más para el 2021

¿Cuándo estrena la temporada 4 de “Voice”?

Más tarde ese día, OCN confirmó oficialmente que el popular dorama está programado para regresar para otra temporada en 2021, pero que su fecha de estreno aún no se ha fijado en piedra.

Un representante de la cadena declaró: "Una nueva temporada del drama 'Voice' está programada para transmitirse el próximo año", antes de agregar: "Los detalles concretos aún no se han decidido".

"Voice", que se emitió su primera temporada en 2017, gira en torno a un centro de llamadas de emergencia y los empleados que intentan combatir el crimen utilizando la información limitada de las llamadas urgentes que reciben.

La Verdad Noticias te recomienda: Ji Chang Wook lanza su nuevo dorama con director de It's Okay to Not Be Okay

¿Estás emocionado de ver el regreso de "Voice" para otra temporada? Dinos en los comentarios cuales son tus predicciones para la nueva entrega.