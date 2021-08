¿Dónde ver la película de BTS?

BTS (Bangtan Sonyeondan) es un grupo de K-Pop formado por Big Hit Entertainment en 2013. El grupo está conformado por siete miembros, siendo RM, Jin, Suga, Jimin, V, J-Hope y Jungkook. Su fandom ARMY puede ver la película de BTS en plataformas de video como YouTube y aquí te compartimos más información.

Afortunadamente, Bangtan Sonyeondan ha regalado a los fanáticos no solo cuatro documentales, sino también tres series documentales adicionales, lo que le da a ARMY una mirada al interior de las giras más importantes de BTS y un vistazo a sus vidas diarias.

BTS habla sobre sus vidas en el nuevo tráiler de la película Break The Silence, documental que se estrenó en 2020 y también es el filme más reciente de la boyband. Aquí ARMY puede revivir el BTS World Tour: Love Yourself (Love Yourself World Tour) que tuvo lugar del 25 de agosto de 2018 hasta el 7 de abril de 2019.

¿Cuáles son y dónde ver las películas de BTS?

Película de BTS: Burn the Stage

BTS tiene un total de 5 películas, 2 son documentales y 3 son películas de sus conciertos. Estas son la película de BTS: Burn the Stage (2018), BTS World Tour: Love Yourself in Seoul (2018), Bring the Soul: The Movie (2019), Bring the Soul: The Docu-Series (2019) y Break The Silence (2020).

BTS: Burn the Stage fue la primera serie documental de BTS lanzada en 2018. Con ocho episodios de duración, el equipo del documental siguió a BTS durante su 2017 BTS Live Trilogy Episode III (Final Chapter): The Wings Tour.

La serie permitió a cada miembro hablar sobre su vida personal y su amor por la música. Según la descripción del programa, BTS: Burn the Stage es la forma de BTS para "contar sus historias como seres humanos, en lugar de estrellas ídolos a sus fans".

Más tarde, en 2018, extendieron la serie con Burn the Stage: The Movie, donde los fanáticos recibieron aún más imágenes de su gira Wings e incluyeron nuevas entrevistas con los miembros de la banda y los actos de apertura.

Tanto la serie documental como la película de BTS: Burn the Stage se estrenaron en YouTube Red y solo están disponibles en YouTube Premium. Sin embargo, si no tienes el servicio de transmisión, aún puedes ver el primer episodio de la serie documental de forma gratuita.

Los fanáticos que deseen ver toda la serie y película de BTS: Burn the Stage en YouTube pueden utilizar una prueba gratuita de un mes. Sin embargo, La Verdad Noticias te recuerda que YouTube Premium costará aproximadamente $11.99 dólares cada mes después de que expire la prueba.

BTS World Tour: Love Yourself in Seoul es una película de concierto que presenta la gira mundial Love Yourself de BTS 2018, la tercera gira mundial de BTS. El documental incluye imágenes de sus shows del 25 y 26 de agosto en el Estadio Olímpico de Seúl.

Si bien BTS World Tour: Love Yourself in Seoul no está disponible para ver en ningún servicio de transmisión o en VOD, algunos han subido la película y un fan de BTS subió la película del concierto a las redes sociales. Puede encontrar la película del concierto con subtítulos en inglés en la página de Facebook de Jung Hyun Ran.

Película de BTS: Bring the Soul

Los chicos hicieron otro dúo de películas y series de documentales, con Bring the Soul: The Movie & Bring the Soul: The Docu-Series. Esta vez, el combo presenta el concierto final de la gira europea de BTS. Poco después del lanzamiento masivamente exitoso de la película de 2019, BTS lanzó la serie documental, que proporcionó imágenes adicionales que no se ven en el documental.

No solo muestra el concierto, sino que también sigue al elenco mientras explican sus pensamientos mientras viajan por el mundo. También muestra entrevistas exclusivas de París, que se llevaron a cabo después de su concierto final de la gira.

Si bien Bangtan Live lanzó Bring the Soul: The Movie en su página de Facebook, la serie documental de seis episodios se puede ver en la aplicación Weverse. Weverse es el eje central de todo el contenido exclusivo de BTS.

Película de BTS: Break the Silence

Al igual que Burn the Stage & Bring the Soul, hay dos versiones de Break the Silence. BTS lanzó por primera vez los seis episodios de Break the Silence: The Docu-Series en mayo de 2020. La serie sigue un año en la vida de los miembros de BTS durante su gira Love Yourself en Asia hasta su gira Love Yourself: Speak Yourself.

Break the Silence: The Movie se lanzó recientemente a fines de septiembre después de haberse retrasado durante un mes debido a preocupaciones de COVID-19. El documental sigue al grupo durante la gira Love Yourself: Speak Yourself y lleva a los fanáticos dentro y fuera del escenario en varias ciudades de todo el mundo.

¿Cómo se llama la película de BTS en Netflix?

BTS no tiene películas en Netflix

Al momento de redactar este artículo, no hay película de BTS en Netflix. Muchos comentarios de ARMY en redes sociales mencionaron que es poco probable tener una serie o película de BTS en el gigante de streaming Netflix, ya que la aplicación oficial Weverse tiene de forma exclusiva el contenido de la boyband.

¿Dónde puedo ver Break the silence de BTS?

La película de BTS: Break the Silence se puede ver en la aplicación Weverse para que la disfruten todos sus fanáticos. Si bien aún no está disponible en todo el mundo, Break the Silence: The Movie y Break the Silence: The Docu-Series se lanzará lentamente en los cines o aplicaciones de streaming anunciadas por la agencia surcoreana Big Hit Music.

