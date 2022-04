¿Dónde ver el programa BTS Recipe in Korean?

El grupo de K-Pop Bangtan Sonyeondan (RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook) cautivará a ARMY con sus habilidades culinarias. El septeto musical preparó un programa de cocina titulado The BTS Recipe in Korean y ahí compartirán las recetas de comida más tradicionales de Corea del Sur.

Según información de Telehit, el programa traerá de regreso a los Bangtan Boys en la nueva temporada. La empresa HYBE reveló que veremos a sus artistas en un divertido formato y que también promete ser educativo.

Los fanáticos ARMYs podrán conocer acerca de la cultura coreana, su idioma y gastronomía. “¿Próxima receta? Este es un platillo que los coreanos suelen llevar cuando salen de viaje o de un día de campo”, se escucha en el tráiler compartido por el Twitter oficial de HYBE.

¿Cuándo sale BTS Recipe in Korean?

El episodio 1 de The BTS Recipe in Korean llegará el viernes 22 de abril a las 11 AM KST desde la cuenta oficial de YouTube de HYBE EDU. Debido a la diferencia horaria, en México y Latinoamérica se estrenará desde el 21 de abril.

08:00 PM Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica.

09:00 PM Perú, Colombia, Ecuador, México, Panamá.

10:00 PM Paraguay, Cuba, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile.

11:00 PM Brasil, Argentina.

4:00 AM España.

El primer episodio será sobre una comida popular que suelen disfrutar los surcoreanos durante los picnics. Al parecer, es algo que puedes comer aún si lo sostienes con una sola mano. ¿Cuál crees que será la comida? La Verdad Noticias te comparte que el intro del programa recibió elogios de fanáticos con comentarios como:

"Los mejores cocineros del mundo. Sí que sí!"

¿Cuándo sale el nuevo álbum de BTS 2022?

CD del sencillo "Butter" / Fotos: HYBE y BigHit Music

Se confirmó que el próximo álbum de Bangtan Sonyeondan será lanzado el próximo 10 de junio de 2022. El disco incluye canciones inéditas y un concepto nunca antes visto en Bangtan Sonyeondan. Pronto se revelarán más detalles, según información del sitio web oficial de HYBE.

Finalmente, el lanzamiento del nuevo álbum será el primero de Bangtan Boys desde que lanzaron “BE” en noviembre de 2020 junto con el sencillo “Dynamite”. Por otra parte, antes informamos que BTS ARMY podrá aprender las coreografías del grupo desde la aplicación Apple Fitness Plus.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!