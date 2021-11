Don Lee de Eternals le da la bienvenida a Park Seo Joon a Marvel

Eternals, la próxima gran apuesta del Universo Cinematográfico de Marvel, aún no se ha lanzado en los cines a nivel mundial. Sin embargo, la película ha sido muy expuesta por la crítica y se ubica como la peor película de la franquicia, incluso por debajo de otras como Thor, Un Mundo Oscuro.

Aun así, algunos señalan que estos comentarios los han hecho los más conservadores, oponiéndose a la inclusión realizada. La película abrió el camino a personajes heroicos de diversas razas, orientación sexual e incluso limitaciones físicas. Uno de ellos es Gilgamesh, un nuevo héroe asiático para el cine de 'La Casa de las Ideas'.

El eterno fue interpretado por el actor coreano Don Lee. Además, se espera la llegada de otro personaje de la misma nacionalidad, que aparecerá en The Marvels, pero su identidad no ha sido revelada. Lee habló de la llegada de su compatriota, el actor Park Seo Joon a dicho universo. Antes informamos, que la canción Friends de BTS Jimin se suma a la película Eternals.

Don Lee da la bienvenida a Park Seo-joon

“Park Seo-joon es un muy buen amigo mío. Es mi hermano pequeño y estamos muy unidos. Te felicito, estoy muy feliz de ver que serás parte de la UCM”, mencionó Don Lee. Tal como está, la estrella de Eternals pide que esta inclusión de talento de su país pueda seguir siendo Hollywood.

“Hay algunos actores y cineastas muy talentosos en Corea, no solo en Corea, sino en todo el mundo. Actores y cineastas coreanos que necesitan más oportunidades para ser vistos y brillar de verdad en el escenario mundial”, agregó el actor que interpreta a Gilgamesh.

“Definitivamente veo que el viento sopla de la manera correcta para el talento coreano, así que estoy muy feliz de verlo y espero que se muestre más contenido asiático en todo el mundo”, finalizó Don Lee.

La película Eternals de Marvel se estrena el 5 de noviembre de 2021. La Verdad Noticias te compartió anteriormente, que Salma Hayek revela más detalles sobre Ajak, su personaje en la nueva película del UCM. Ne otras noticias, antes informamos sobre Park Seo Joon rumbo a Los Ángeles para grabar Captain Marvel 2.

¿Cuántos años tiene Park Seo Joon?

Park Seo Joon tiene 32 años de edad, ya que nació un 16 de diciembre de 1988. Puedes ver al actor en K-Drama como Itaewon Class (jTBC, 2020) disponible en Netflix, “What's Wrong with Secretary Kim?” ( tvN, 2018), “Fight For My Way” (KBS2, 2017), Hwarang: The Poet Warrior Youth (KBS2, 2016-2017) junto a V de BTS, “She Was Pretty” (MBC, 2015) y “Kill Me, Heal Me” (MBC, 2015) Mama.

