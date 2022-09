Disney Plus estrena la película “BTS: Permission to Dance on Stage”

El día de Disney Plus está en marcha con BTS: Permission to Dance on Stage. Los fanáticos de todas partes están abarrotando la plataforma de transmisión para ver al grupo de K-Pop y La Verdad Noticias te comparte todos los detalles.

De vuelta al final del año pasado, el súper grupo conformado por RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook subió al escenario en Los Ángeles, California. BTS emocionó a la multitud en el estadio So-Fi y ahora un grupo de otros fanáticos podrán participar en la celebración.

Disney+ básicamente está facturando este especial como una especie de reunión después de que BTS anunciara una pausa a principios de este año. Entonces, si te has estado perdiendo las actuaciones, hay una solución fácil para ti en la plataforma de transmisión.

Echa un vistazo a algunas de las mejores reacciones de ARMY a continuación: "LA presenta las presentaciones en vivo de los conciertos de BTS en el estadio SoFi de Los Ángeles a fines de 2021 (27 y 28 de noviembre y 1 y 2 de diciembre)”.

La película del concierto se centra en el escenario e incluye presentaciones del éxito del grupo musical surcoreano nominado al Grammy canciones "Dynamite", "Butter" y "Permission to Dance".

Ya puedes ver el concierto BTS PTD On Stage LA en Disney Plus

BTS, un acrónimo de Bangtan Sonyeondan o "Beyond the Scene", es una banda de chicos de Corea del Sur que ha conquistado los corazones de millones de fanáticos en todo el mundo desde su debut en junio de 2013.

RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jungkook conforman el grupo. La película de “BTS: Permission to Dance on Stage” tiene una duración de 2 horas, es producida por HYBE y dirigida por Sam Wrench junto con Junsoo Park. Los países de Latinoamérica como México, Perú, Argentina, Colombia y Ecuador ya pueden ver la película en Disney Plus.

